Vox avisa al gobierno local que no cuenten con ellos tras "comprar voluntades por cargos" con Gómez Calero

En declaraciones a los periodistas, la edil ha lamentado que "el PP se comporta igual en todos lados", advirtiendo de que "se están comprando voluntades a cambio de cargos y de puestos públicos pagados con dinero público".

Ante ello, ha invitado al alcalde, José María Bellido (PP), a que "con la misma celeridad y diligencia que ha negociado con Gómez Calero su incorporación de esta manera, negocie con el resto de grupos políticos los presupuestos, porque así con Vox no".

Tras asegurar que están "bastante sorprendidos por el devenir de los acontecimientos", ha cuestionado que "a quién le cabe en la cabeza que una persona que concurre a las elecciones por Cs obtenga una delegación cedida por el PP, porque la ostentaba una concejal popular, y se adscribe a su propio grupo para eludir el cumplimiento de la Ley Antitransfuguismo".

A su juicio, "Bellido se ha pasado directamente por el forro de sus caprichos la ley", de manera que "ha buscado las argucias para no cumplir la ley", por lo que ha tildado la situación de "auténtico escándalo".

Además, ha expuesto que "es una delegación vacía de contenido y presupuesto con la que están tomando el pelo a los cordobeses, a una ciudad Patrimonio de la Humanidad", y en este caso ha lamentado que ya van por "la tercera concejal de Casco Histórico y la tercera concejal de Cultura".

Según ha manifestado, "Bellido utiliza las delegaciones y el dinero público como cromos para garantizar que siguen sumando 14 de 29", aunque ha aclarado que "enfrente estamos 15", de ahí que haya pedido que "expliquen para qué y por qué".

"!BASTA YA, SEÑOR BELLIDO!"

Por otra parte, la portavoz de Vox ha declarado que "este Ayuntamiento es un auténtico polvorín, porque aquí todo el mundo desea el mal del de al lado, se odian la mitad de los concejales". Así, ha apostillado que se cuenta con "el peor gobierno en la peor situación". "!Basta ya, señor Bellido!", ha exclamado.

"Pensábamos que Córdoba estaba al margen de esta situación, pero al final es el mismo PP en toda España, con los mismos incumplimientos y los mismos engaños a los votantes", ha enfatizado Badanelli, remarcando que "Vox no va a participar en esto".

Por tanto, "o el PP cambia de actitud y José María Bellido reconduce esta situación, o con este tipo de prácticas que no cuenten con Vox", ha insistido Badanelli, quien ha defendido que desde su grupo lo hacen "por convicción, por principios", de forma que "no se pueden tolerar este tipo de actitudes absolutamente antidemocráticas".

QUE PASE AL GRUPO DE NO ADSCRITOS

En este sentido, la concejal ha subrayado que Gómez Calero tiene que estar en el grupo de no adscritos, "porque ha sido expulsada de Ciudadanos, y como no adscrita no puede ostentar ningún cargo público, que es lo que dice la ley".

Así, ha censurado el hecho de que "ahora el PP le dé una delegación, pero se adscriba a Cs para tener la responsabilidad y cobrar 45.000 euros de dinero público con una delegación sin presupuesto y sin contenido". "Por eso se fue en su día Laura Ruiz, que tuvo dignidad, porque se daba cuenta de que no podía hacer por su ciudad para lo que había venido", ha manifestado.

De este modo, ha abundado en que "es una delegación cromo que el alcalde utiliza", motivo por el que ha pedido "perdón a los cordobeses por que tengan que estar viendo esto en el peor momento histórico de esta ciudad".

Al respecto, ha dicho que "no se entiende que se dé una delegación más a Cs cuando ya no puede con lo que tiene", puesto que "Albás, que ha demostrado su absoluta incapacidad de gestión en turismo, tiene a día de hoy cuatro delegaciones, pero como Cs no quiere a la nueva concejal, el PP le da una delegación más", ha reprochado.

En definitiva, la edil ha defendido que Gómez Calero tiene que ir al grupo de no adscritos y "si quiere su acta de concejal, que sea coherente", al tiempo que ha recordado que "hay una comisión de investigación abierta donde hay dos concejales del Ayuntamiento y uno de los dos miente, el que se supone que ha prevaricado o la que se supone que acusa falsamente de prevaricación".

"¿A qué estamos jugando?", ha cuestionado la portavoz de Vox, preguntando si la comisión de investigación es "otra tomadura de pelo para nada o de lo que se dirima ahí va a salir otro concejal y otro cambio de cromos".