Toni Cantó acepta la oferta de Risto Mejide para ser colaborador de 'Todo es mentira'

Este martes, Toni Cantó ha conectado en directo con Todo es mentira para hablar de su reciente dimisión de Ciudadanos y sobre la gestión de su exlíder, Inés Arrimadas.

"Estoy triste, han sido unos días duros... Por desgracia, veo a un partido totalmente enrocado. Lo que vi ayer, fue un grupo de gente, el núcleo duro, que están llevando al partido al desastre... Ayer Inés podía haber elegido salvar al partido o al núcleo duro, y eligió el núcleo duro", ha opinado el exdiputado valenciano.

"Me encanta la política, si no me encantara la política no me hubiera metido en esta profesión que exige una dedicación tan bestia... pero yo ahora mismo en lo único que estoy pensando es en desconectar una temporada, descansar, darle tiempo a los míos y cerrar heridas, porque me siento muy desencantado y sin ninguna ilusión", ha explicado.

De hecho, el actor, que ya formó parte anteriormente del partido UPyD, explicó tras su dimisión que ha recibido ofertas de dos productoras de televisión que piensa aceptar: "Lo que me apetece es volver a mi antiguo trabajo".

Sobre estas ofertas, Risto Mejide le ha preguntado en Todo es mentira: "Una de esas propuestas viene de esta casa, de esta cadena, de este programa. Toni Cantó, desde aquí formalizo la oferta para que te vengas de tertuliano".

Después de bromear si su jefe sería él o Marta Flich, con la cual ya trabajó, aceptó: "Bueno venga, ¡iniciamos la negociación!".