Benimaclet alça el peu de l'accelerador i es converteix en 'barri 20'

El nucli històric de Benimaclet, un barri emblemàtic de València que encara conserva l'essència de poble, alça el peu de l'accelerador. El servei de Mobilitat Sostenible ha posat en marxa una actuació integral que suposa la limitació de la velocitat màxima permesa a 20 quilòmetres per hora a l'interior del perímetre format per la Ronda Nord i els carrers Emilio Baró i Doctor Vicente Zaragozá, aquest últim inclòs.

Aquest pla, desenvolupat durant les últimes setmanes, inclou la millora dels itineraris per als vianants, el repintat de la senyalització horitzontal, la definició de l'estacionament, noves places per a motos i l'ampliació dels aparcabicis, un servei aquest últim molt demandant pels residents donat l'estés ús de la bicicleta en el barri.

Segons apunten des de l'àrea que dirigeix Giuseppe Grezzi, aquestes mesures atenen les peticions de l'Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet. De fet, mesos arrere, des de l'entitat veïnal van traslladar la preocupació per determinades infraccions de l'Ordenança de Mobilitat que es produïen de manera reiterada; d'una velocitat excessiva als carrers del seu interior, fins a l'aparcament indegut de cotxes i furgonetes en carrers per als vianants i cantonades en les quals estava senyalitzada la seua prohibició, o de motos sobre voreres en les quals no és possible acollir-se a les poques excepcionalitats que ho permeten en la norma. Infraccions el resultat de les quals suposava "no sols una deterioració de la mobilitat per als vianants en el barri, sinó una amenaça per a la integritat de les persones en reduir la seua visibilitat i forçar-les a circular per espais no habilitats exposant-les a situacions de perill", detallen aquestes mateixes fonts.

De la mateixa manera, l'entitat veïnal també va traslladar el seu desig que, d'alguna manera, es reforçara la limitació a 20 km/hora en el centre històric del barri i el coneixement que la resta de carrers d'un únic carril per sentit tenen una limitació de velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora; així com la necessitat d'habilitar més estacionaments de bicicletes.

D'aquesta manera, aquest dimarts han quedat fixades les 10 'portes' a la zona delimitada com a nucli històric ampliat en el qual, a petició de l'associació veïnal i seguint l'Ordenança de Mobilitat, s'ha establit la limitació de velocitat. Cadascuna d'aquestes portes està formada per una marca viària transversal roja senyalitzada amb un símbol inscrit de limitació a 20, dues jardineres a banda i banda de la porta i un senyal vertical de 20 km/h amb el text ‘En tot el centre històric’.

A més de les portes i nous senyals que recorden la limitació 30 als carrers amb un carril per sentit, també s'han situat 84 aparcabicis (aquesta operació, apunten des de Mobilitat, encara continua per la dificultat que generen els vehicles estacionats indegudament en horari nocturn), la definició de 152 places d'estacionament per a motocicletes, l'ampliació i ajust de 80 passos per als vianants i la creació de dos nous al carrer Mistralenc, dos al carrer Poetes Anònims, un a Masquefa i un altre al carrer Enric Navarro.

D'altra banda, s'ha definit l'estacionament als carrers Sarset, Masquefa, Francesc Martínez, Doctor Vicent Zaragozà, Vila d’l'Alcora, Poeta Ricard Sanmartí, Sant Columbà, Enginyer Vicent Pichó, Enric Navarro, Reverend Rafael Tramoyeres, Enginyer Alberto Oñate, Massalfassar, Lliri Blau, Poetes Anònims, Arquitecte Arnau, Marcel·lí Giner, Prudenci Alcon i Mateu, Pare Alegre, Músic Hipòlit Martínez, Rafelguaraf, Diógenes López Mechó i el Real de Gandia; i s'ha creat una nova plaça de càrrega i descàrrega al carrer Arquitecte Arnau, abans de la seua intersecció amb Doctor Vicent Zaragozà.

Grezzi destaca l'"equilibri de totes les necessitats".

El regidor de Mobilitat Sostenible, que ha acudit aquest dimarts a veure l'actuació al costat d'algunes persones integrants de l'Associació de Veïns de Benimaclet, ha agraït a l'entitat la seua "històrica lluita per a fer de Benimaclet un barri tranquil, exemple de convivència entre generacions i cultures, i que sempre ha sigut avançat en la seua visió de donar importància i cuidar el sostenible i el pròxim". En eixe sentit, apunta, "s'ha treballat aquesta actuació al costat d'ells, buscant un equilibri de totes les necessitats de les veïnes i veïns, però posant per davant sempre l'escala humana, afavorint al vianant que som tots, i a partir d'ací progressivament millorant l'entorn".

El 64% de la ciutat és zona 30

Al juny de 2019, amb l'entrada en vigor de la nova Ordenança de Mobilitat, València va reduir a 30 quilòmetres per hora la velocitat màxima per a circular en el 64% dels seus carrers, els que tenen un sol carril per sentit. En total són 2.374 carrers que sumen 708 quilòmetres.