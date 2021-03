Puig mostra el seu "màxim respecte" a les decisions d'Iglesias i Cantó

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat aquest dimarts el seu "màxim respecte" a les decisions preses tant pel síndic de Ciutadans en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, qui ha anunciat la seua renúncia a l'acta i que deixava la política, com pel vicepresident segon del Govern central, Pablo Iglesias, per a concórrer a les eleccions del 4 de maig per a la Comunitat de Madrid.