Cvirus.- Puig ressalta que prop de 70.000 persones reben aquesta setmana la vacuna malgrat la paralització d'AstraZeneca

Per tant, se seguirà amb el pla "establit" i espera que, després del que decidisca l'Agència Europea del Medicament (EMA), AstraZeneca no siga "descartable" en aquest procés. "En la mesura que tinguem major aportació de vacunes seguirem amb eixe full de ruta assenyalat en els grups fonamentals de major vulnerabilitat i servicis essencials", ha detallat Puig als mitjans de comunicació aquest dimarts en la seua visita a Alacant.

En aquesta línia, sobre la paralització de la vacunació dels docents amb AstraZeneca, ha assenyalat que espera que "molt ràpid l'Agència Europea del Medicament puga confirmar que està en plenes condicions de ser un instrument més per a intentar avançar en aquesta superació de la crisi pandémica per mitjà d'una vacunació segura".

A més, ha explicat que a la Comunitat Valenciana no hi ha constància que "hi haja hagut cap cas" amb conseqüències greus per a la salut després d'haver rebut la dosi. No obstant açò, "en aquest moment el que s'ha decidit ha sigut establir un seguiment específic, amb diferents instruments de comunicació directa amb els centres de salut per a aquestes persones que hagen rebut la vacuna i tinguen algun tipus d'afecció", ha explicat Puig.

Així mateix, ha assenyalat que se seguirà amb el pla de vacunació i s'intentarà "generar la major seguretat amb totes aquelles persones que han rebut la dosi per a oferir-los tot el suport".

LA GENERALITAT VA ACTUAR "AMB PRUDÈNCIA"

Preguntat sobre si haguera sigut "més prudent" detindre el procés d'injectar les dosis d'AstraZeneca, ha sostingut que la Generalitat va procedir la setmana passada a la vacunació amb "tota seguretat" als grups diana, i per tant, s'ha actuat "amb prudència" en funció del que van dictar les autoritats sanitàries.

"No hi havia cap motiu per a no continuar amb eixa trajectòria, l'itinerari s'ha marcat pel Ministeri de Sanitat i, a partir d'eixe moment, la qual cosa es fa és actuar", ha explicat el president.

Igualment, ha posat en valor que es va fer "un enorme esforç logístic per a vacunar en sis dies als docents de la Comunitat Valenciana, estava preparat i absolutament alineat amb els objectius de vacunació del Ministeri".

Al mateix temps que ha matisat: "L'única cosa és que s'ha interromput perquè el Ministeri ha canviat de posició, perquè altres països han vist alguns casos que podrien produir algun efecte negatiu".

Puig ha indicat que la d'AstraZeneca "potser que no siga finalment una vacuna descartable", ja que hi ha hagut 33 casos de trombosi en tota Europa amb 17 milions de vacunes. "Hi ha moltes persones que l'han rebut a la Comunitat Valenciana sense cap efecte negatiu", ha subratllat.

Puig ha advocat per actuar amb "la màxima prudència i responsabilitat" i ha manifestat que el dijous, després de la reunió de l'Agència Europea del Medicament (EMA), des del govern valencià estan absolutament convençuts que, si la decisió és confirmar la validesa que ja li va donar l'Agència en el seu moment", es puga "seguir vacunant".

VACUNACIÓ MASSIVA

Així mateix, Puig ha supeditat el manteniment del mes d'abril com a "data clau" per a la vacunació massiva a l'arribada de les dosis "necessàries" i ha assenyalat que és "absolutament positiu" que "Europa haja definit una unitat de compra de la vacunació", "a pesar que en moments determinats puguen eixir dubtes".

"Que hi haja una compra en comú i no haja sigut un mercat persa ha suposat una cosa molt positiva per als ciutadans i, especialment, per a ciutadans que en una situació de competència a l'aire lliure hagueren tingut més dificultats", ha sostingut el cap del Consell.

Així, "malgrat que la unitat d'Europa ha sigut molt positiva en l'espai de vacunació", Puig s'ha mostrat partidari que l'espai europeu s'òbriga a "totes les vacunes que estiguen en condició de fer avançar el procés", perquè "ara cal aconseguir totes les vacunes que estiguen disponibles i que estiguen en condicions sanitàries objectivament bones".

Finalment, ha admès que no és "capaç" d'assegurar quantes vacunes arribaran en el mes d'abril perquè "hi ha coses que són difícils d'anticipar".

"No sé quantes vacunes van a arribar en el mes d'abril però, si es compleix el compromís i comptem amb el nombre disponible de 200 a 400 mil setmanals, per descomptat s'iniciarà la vacunació massiva en el moment en el qual les tinguem disponibles", ha assegurat Puig, abans de concloure: "Ho tenim tot preparat, com ja ho teníem ahir preparat".