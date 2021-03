Benimaclet levanta el pie del acelerador y se convierte en 'barrio 20'

El núcleo histórico de Benimaclet, un barrio emblemático de València que todavía conserva la esencia de pueblo, levanta el pie del acelerador. El servicio de Movilidad Sostenible ha puesto en marcha una actuación integral que supone la limitación de la velocidad máxima permitida a 20 kilómetros por hora en el interior del perímetro formado por la Ronda Norte y las calles Emilio Baró y Doctor Vicente Zaragozá, esta última incluida.

Este plan, desarrollado durante las últimas semanas, incluye la mejora de los itinerarios peatonales, el repintado de la señalización horizontal, la definición del estacionamiento, nuevas plazas para motos y la ampliación de los aparcabicis, un servicio este último muy demandando por los residentes dado el extendido uso de la bicicleta en el barrio.

Según apuntan desde el área que dirige Giuseppe Grezzi, estas medidas atienden las peticiones de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimaclet. De hecho, meses atrás, desde la entidad vecinal trasladaron la preocupación por determinadas infracciones de la Ordenanza de Movilidad que se producían de manera reiterada; de una velocidad excesiva en las calles de su interior, hasta el aparcamiento indebido de coches y furgonetas en calles peatonales y esquinas en las que estaba señalizada su prohibición, o de motos sobre aceras en las que no es posible acogerse a las pocas excepcionalidades que lo permiten en la norma. Infracciones cuyo resultado suponía "no solo un deterioro de la movilidad peatonal en el barrio, sino una amenaza a para la integridad de las personas al reducir su visibilidad y forzarlas a circular por espacios no habilitados exponiéndolas a situaciones de peligro", detallan estas mismas fuentes.

Del mismo modo, la entidad vecinal también trasladó su deseo de que, de alguna manera, se reforzara la limitación a 20 km/hora en el casco histórico del barrio y el conocimiento de que el resto de calles de un único carril por sentido tienen una limitación de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora; así como la necesidad de habilitar más estacionamientos de bicicletas.

De este modo, este martes han quedado fijadas las 10 'puertas' a la zona delimitada como núcleo histórico ampliado en el que, a petición de la asociación vecinal y siguiendo la Ordenanza de Movilidad, se ha establecido la limitación de velocidad. Cada una de estas puertas está formada por una marca vial transversal roja señalizada con un símbolo inscrito de limitación a 20, dos maceteros a ambos lados de la puerta y una señal vertical de 20 km/h con el texto En todo el centro histórico.

Además de las puertas y nuevas señales que recuerdan la limitación 30 en las calles con un carril por sentido, también se han ubicado 84 aparcabicis (esta operación, apuntan desde Movilidad, aún continúa por la dificultad que generan los vehículos estacionados indebidamente en horario nocturno), la definición de 152 plazas de estacionamiento para motocicletas, la ampliación y ajuste de 80 pasos peatonales y la creación de dos nuevos en la calle Mistral, dos en la calle Poetes Anònims, uno en Masquefa y otro en la calle Enric Navarro.

Por otro lado, se ha definido el estacionamiento en las calles Sarset, Masquefa, Francesc Martínez, Doctor Vicent Zaragozà, Vila d’Alcora, Poeta Ricard Sanmartí, Sant Columbà, Enginyer Vicent Pichó, Enric Navarro, Reverend Rafael Tramoyeres, Enginyer Alberto Oñate, Massalfassar, Lliri Blau, Poetes Anònims, Arquitecte Arnau, Marcel·lí Giner, Prudenci Alcon i Mateu, Pare Alegre, Músic Hipòlit Martínez, Rafelguaraf, Diógenes López Mechó y Real de Gandia; y se ha creado una nueva plaza de carga y descarga en la calle Arquitecte Arnau, antes de su intersección con Doctor Vicent Zaragozà.

Grezzi destaca el "equilibrio de todas las necesidades"

El concejal de Movilidad Sostenible, que ha acudido este martes a ver la actuación junto a algunas personas integrantes de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, ha agradecido a la entidad su "histórica lucha para hacer de Benimaclet un barrio tranquilo, ejemplo de convivencia entre generaciones y culturas, y que siempre ha sido adelantado en su visión de dar importancia y cuidar lo sostenible y lo próximo". En ese sentido, apunta, "se ha trabajado esta actuación junto a ellos, buscando un equilibrio de todas las necesidades de las vecinas y vecinos, pero poniendo por delante siempre la escala humana, favoreciendo al peatón que somos todos, y a partir de ahí progresivamente mejorando el entorno".

El 64% de la ciudad es zona 30

En junio de 2019, con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad, València redujo a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima para circular en el 64% de sus calles, las que tienen un solo carril por sentido. En total son 2.374 calles que suman 708 kilómetros.