El 92% de alumnos del 'San Francisco de Paula' presentados al examen, de 14 A 17 años, obtiene el nivel B2

En un comunicado, el colegio sevillano señala que, además, 13 de esos alumnos lo lograron con apenas 14 años -un año antes del nivel medio de sus compañeros- y otros siete alumnos de entre 16 y 17 años alcanzaron el diploma C2 Proficiency, en el que hubo un cien por cien de aprobados y que es el máximo otorgado por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), con un nivel de inglés que les permite impartir clases en inglés en la universidad.

En total, el porcentaje de aprobados de todos los alumnos (142) de A1 Movers, A2 Flyers, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools, C1 Advanced y C2 Proficiency, entre los nueve y los 17 años, supera el 87 por ciento. En los niveles inferiores como A1 Movers (nueve años) y A2 Flyers (once años), el cien por cien y el 60 por ciento de los alumnos, respectivamente, han logrado la máxima puntuación en las tres pruebas, Reading & Writing, Listening y Speaking, esta última la principal deficiencia histórica de los españoles en su relación con el inglés.

En la última década, el cien por cien de los alumnos del Colegio Internacional de Sevilla 'San Francisco de Paula' ha terminado en la última década el Bachillerato con nivel de inglés B2 o superior de inglés, y el 52 por ciento con el C2 o C1. En ambos casos, el nivel alcanzado antes de terminar sus estudios previos a la Universidad es "superior a la titulación mínima exigida para la graduación en todas las universidades andaluzas (B1) y en general a todas las españolas, donde el máximo es un B2".

El Colegio Internacional de Sevilla 'San Francisco de Paula' imparte desde hace 25 años un "plan bilingüe real español-inglés, con más de 4.400 horas en Primaria y más de 2000 entre Secundaria y Bachillerato en este idioma, con el que se imparten las asignaturas de Ciencias, Artes Visuales, Educación Física y la propia Lengua Inglesa". A eso añade introducción a tercer y cuarto idiomas (alemán, francés, chino y/o árabe). Asimismo, aproximadamente el 50 por ciento del personal docente del centro es nativo extranjero y el cien por cien imparte clases en su idioma materno o posee la máxima certificación internacional, C2.