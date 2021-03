Pimentel: "Ciudadanos reafirma su compromiso con los sevillanos y garantiza la estabilidad de la Junta"

En un comunicado, Pimentel afirma que en Ciudadanos "tenemos claro que la palabra dada a los andaluces y a los sevillanos debe prevalecer por encima de cualquier otro interés personal o partidista". "Tenemos un compromiso claro con toda la población, votantes o no de nuestro partido, que pasa por dar a nuestra tierra la estabilidad necesaria para afrontar todos los retos a los que Andalucía y la provincia de Sevilla debe hacer frente".

"Algunos de esos retos son el resultado del abandono de los más de 37 años de gobiernos socialistas en materia de sanidad, educación, servicios sociales y transparencia, otros como la pandemia que nos afecta, sobrevenidos por las circunstancias actuales que estamos atravesando", ha añadido.

Según el coordinador sevillano de Cs, "hoy hemos vuelto a demostrar que sólo nos importa Andalucía, que sólo nos importan los problemas reales de Sevilla y su provincia" y por eso "hemos firmado un acuerdo de estabilidad que viene a demostrar que el 'gobierno del cambio' impulsado por Ciudadanos mantiene sus objetivos inalterables, que la transparencia y la regeneración democrática van a seguir siendo banderas de nuestras iniciativas frente a los escándalos de corrupción que nos han asolado durante décadas".

Asimismo, y siguiendo las palabras de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el coordinador de la formación naranja en Sevilla ha insistido en que "vamos a seguir defendiendo la necesidad de un proyecto como éste de Cs, el único partido de centro, liberal y limpio" y "vamos a mantener nuestros compromisos, porque somos leales a nuestro socio y a todos los ciudadanos que han podido comprobar que otro gobierno era posible en Andalucía".

"No es momento de nada más", ha advertido Pimentel, al tiempo que ha añadido que seguirán trabajando "para no perder el paso ni el horizonte de nuestro objetivo y para eso hay que apostar por la estabilidad, con nuestro compromiso hoy por escrito de agotar la Legislatura y, sobre todo, de luchar contra la corrupción y esa línea roja no la vamos a traspasar nunca en Ciudadanos".

"Vamos a trabajar, reforzar e impulsar la economía, apoyar a los sectores afectados por la pandemia, seguir regenerando democráticamente Andalucía y blindar la Sanidad, la Educación y las políticas sociales; ahí y sólo ahí es donde van a encontrar a Ciudadanos", ha sentenciado Pimentel.