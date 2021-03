Expertos en comunicación sanitaria analizan los retos de informar sobre la pandemia

El encuentro ha estado moderado por la profesora de Periodismo Científico de la Universidad de Málaga (UMA), Laura Teruel, y presentado por la responsable de Comunicación del Colegio de Médicos y secretaria general de la APM, Rebeca García-Miña, coordinadora del Aula.

Durante la mesa redonda ofrecida en abierto a través del canal de YouTube del Colegio de Médicos, David García ha expuesto los requisitos fundamentales de la comunicación durante la pandemia y la importancia de que los hospitales cuenten con gabinetes de prensa.

Contrastar la noticia, ser honesto y respetar las fuentes oficiales son, según García, los elementos indispensables para garantizar una buena comunicación en la crisis sanitaria.

"Hemos tenido una presión mediática continua por cómo ha ido avanzando la pandemia", ha señalado el jefe de Comunicación del Gregorio Marañón, quien ha incidido "en la relevancia de evitar la inmediatez para poder ofrecer informaciones contrastadas y basadas en la credibilidad".

"Los sanitarios nos han enseñado que están aquí para ayudar, yo creo que el periodismo debe de cumplir esa labor", ha sido otra pauta clave ofrecida por García sobre la vocación de servicio que debe tener el periodista.

Desde la redacción de 'El País', y con ojos del periodismo de calle, Pablo Linde ha puesto el acento en los aprendizajes que obtuvo durante la cobertura mediática desde que se detectaron los primeros casos de la COVID-19 en Wuhan. "Cuando empezamos a informar sobre esto era un virus completamente nuevo y desconocido", ha recordado el periodista.

El largo camino aprendido por Linde durante la pandemia se resumen en cinco puntos: la dificultad existente para informar sobre el ámbito sanitario sin generar casos de alarma en la población, la cobertura de informaciones sobre epidemiología, la relevancia de tener conocimientos estadísticos básicos para la interpretación de datos, la adquisición de nociones jurídicas para analizar las publicaciones del BOE, entre otras, y la necesidad de descargar a la sanidad de asuntos partidistas.

El primer reportaje firmado por Pablo Linde sobre el virus fue complejo ya que en aquel momento se trataba de un virus desconocido. Diez días después, se confinó Wuhan: "Me obsesionaba con no provocar alarma, claramente me equivoqué", ha confesado el redactor sobre el aprendizaje en el que aún sigue haciéndose camino.

En su interés por lograr la divulgación y ser didáctico, el periodista ha afirmado que en este último año le han leído más usuarios que en los casi 20 años que lleva en la profesión.

El aula ha finalizado con las preguntas de los asistentes, muchos de ellos futuros periodistas que actualmente cursan la asignatura de Periodismo Científico y Medioambiental, perteneciente al Grado de Periodismo, en la Universidad de Málaga.