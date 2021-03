Tras la hoguera de confrontación de Manuel y Lucía el pasado jueves, que terminó con ambos marchándose por separado, muchos son los que esperaban con ansias El debate de las tentaciones de este lunes porque suponía el reencuentro, virtual, de la pareja.

Los gaditanos entraron por videollamada a plató para someterse a las preguntas de los colaboradores, entre los cuales había alguna que otra pulla hacia Manuel. Pero las respuestas de Lucía fueron diferentes, pues se mostró contenta con lo que le ha enseñado el programa.

"La isla de las tentaciones me ha servido para saber que no todos los hombres son iguales", dijo, refiriéndose a Isaac. Aunque la peluquera confesó que ahora se sentía mejor que nunca, en el programa fue todo lo contrario, pues ella pensaba que su ahora ex no iba a volver a ponerle los cuernos.

Lucía, a Manuel: "Quererme me has podido querer, amarme no me has amado nunca. ¿Y por qué te ríes?" #TentacionesDBT8https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/tj0xpgypqa — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 16, 2021

"Por dentro estaba como estaba por fuera. Me sorprendí al ver que no sentía nada", explicó sobre la hoguera de confrontación en la que le dijo todo lo que sentía. "Hubo muchos momentos en los que yo quise abandonar [...] El peor momento fue cuando escuché de boca de Manuel que no estaba enamorado de mí".

De Manuel fue muy comentada su actitud al final de la hoguera, cuando salió corriendo tras de su ex para pedirle un abrazo de despedida. "¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento?", le preguntó Sandra Barneda, quien vivió la escena de cerca.

"Para mí va a ser una de las personas más especiales que me he cruzado en mi vida, la quiero y la querré siempre. En ese momento quería abrazarla y lo haría una y mil veces más", respondió, ante la sorpresa de Lucía.

Lucía: "A mí no me interesa hacer ninguna pregunta a Manuel" #TentacionesDBT8https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/YTQ20s8vfU — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 16, 2021

Y es que el gaditano solo tenía buenas palabras para su exnovia: "La voy a querer siempre [...] Fui egoísta. Me arrepiento del daño causado. De llevarla a hacer comportamientos inducidos por mí. No me siento orgulloso para nada".

"La veo una mujer grande, una mujer fuerte. Estoy orgulloso", alabó. "Yo a Lucía la quiero, y ojalá le pasen cosas buenas".