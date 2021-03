Detectives privados fichados para cazar 'in fraganti' al teletrabajador que abusa: "Algunos van al gym... o hacen bricolaje"

Cuando se piensa en la palabra detective solemos imaginar a un hombre con sombrero, gafas de sol y gabardina que lee el periódico mientras investiga un crimen. Nada más lejos de la realidad. La Investigación Privada en España es una actividad reservada a los Detectives Privados legalmente habilitados, reconocida y regularizada en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y en el Real Decreto 2364/1994, como recoge la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE).

Como todos los trabajos, los detectives privados han tenido que adaptarse a la era covid-19 y, entre sus nuevos encargos, está el de investigar a los 'teletrabajadores'. Es cierto que el teletrabajo ofrece opciones imposibles con el trabajo presencial como aprovechar para poner la lavadora, planchar o hacer la comida, pero una cosa es algo puntual que muchas veces se compensa con más horas de trabajo... y otra es el abuso.

"El que es caradura, normalmente si no es el primer día, el segundo lo hace"

"Sobre todo desde verano ha aumentado el control a empleados", explica a 20minutos Javier Ureta, detective en AXIOMA Detectives (Barcelona). Hay trabajadores, dice, que aseguran haber estado en contacto con un positivo y por tanto las empresas deben darle la opción de teletrabajar. Sin embargo, "esos trabajadores llevan a los niños al colegio, van al gimnasio, pasan por el bar, tienen un torneo de pádel o incluso aprovechan para hacer obras en su casa y bajan a la tienda de bricolaje".

Por un lado, los detectives investigan si realmente la persona está guardando cuarentena (por ser positivo o comunicar que ha estado en contracto estrecho con uno) y por otro si, en el caso de que los empleados teletrabajen, cumplen con sus horarios.

Además, también ha aumentado las investigaciones por falsos ERTE. En estos casos son los empleados los que contratan a detectives privados para probar que "están trabajando más horas que las que les corresponden por ERTE", añade a este medio el gerente de la empresa de detectives Ábaco Atlántico (Pontevedra).

Seguimiento de "un par de días"

Primero, el detective privado debe asegurarse de que la persona en cuestión se encuentra en su domicilio. Ureta no especifica qué métodos utilizan, pero una vez que se comprueba que "no se ha ido de viaje o de escapada" se hace un seguimiento de dos o tres días: "Viendo que no baja ni a por el pan se puede presuponer que se lo está tomando en serio, así que con un par de días es suficiente". "El que es caradura, normalmente si no es el primer día, el segundo lo hace", bromea el detective.

Para los escaqueadores del teletrabajo, tan sencillo como dejar conectado el ordenador e irse a hacer cualquier cosa ajena al trabajo. El teletrabajo ofrece opciones imposibles con el trabajo presencial como aprovechar para poner la lavadora, planchar o hacer la comida. Pero una cosa es algo puntual que muchas veces se compensa con más horas de trabajo y otra es el abuso. A petición de las empresas, los detectives tratan de retratar a este tipo de trabajadores, haciéndoles seguimientos. La mayoría de las veces se los encuentran en el gimnasio, tomando algo o haciendo compras. Y ojo porque, si son reincidentes, puede ser motivo de despido.

De todos los casos que le han encargado, Ureta asegura que un 50% de los investigados incurre en algún tipo de mentira como, por ejemplo, compaginar el teletrabajo con una empresa personal o un segundo trabajo. Sin embargo, desde Ábaco Atlántico señalan que en más de un 70% de sus casos se ha comprobado algún tipo de fraude.

Todo tipo de empresas

Las empresas que suelen contratar este tipo de servicios, al igual que con las bajas laborales, lo hacen porque hay una sospecha "en la trayectoria del empleado". No se suelen hacer este tipo de seguimientos de manera sistemática o a personas con un "comportamiento ejemplar". Además "el cliente debe tener un interés legítimo y acreditarlo, por ejemplo, que el trabajador tenga bajas laborales reiteradas o una baja productividad", añade el profesional de Ábaco Atlántico.

Ureta, por su parte, asegura que con el tema de contactos de covid-19, las empresas que solicitan sus servicios son de todo tipo: "Casi todos los tipos de sectores, desde comercio a restauración. En restauración se ha notado bastante. Además hay empresas de todos los tamaños, llama la atención de las pequeñas empresas". ¿Y empresas públicas? "No te puedo decir... alguna... alguna habrá", se limita a apuntar.

La información tiene total validez en un juicio

Al ser una profesión reglada, los detectives privados deben cumplir con el ordenamiento jurídico y proteger los intereses que puede tener el cliente, pero también los derechos que tiene el investigado. Así, el informe (que puede incluir fotografías y vídeos) solo tendrá validez ante un juicio si se cumplen todos los requisitos legales; es decir, no se puede pinchar el teléfono a una persona o hackear su ordenador. "La gente no sabe que se puede o no hacer, nosotros reconducimos el caso hacia vías legales", nos cuentan desde Ábaco.

Por otra parte, según Ureta, se está denunciando "tirando a poco". Se suelen dar alertas al trabajador, pero no se produce el despido.

Otros servicios debidos a la pandemia: custodia y pensiones

"En el ámbito familiar esto (la pandemia) ha pasado factura", asegura el detective de AXIOMA. No solo por infidelidades, una parte mínima del trabajo del detective, sino por custodias y pensiones. "Alguno de los progenitores alega que el menor ha tenido contacto con alguien positivo y tiene que guardar cuarentena. Al final, cuando se les hace el seguimiento, ves que hacen vida normal", afirma.

Por último, en el tema de la pensión "hay que comprobar si la otra parte tiene el poder adquisitivo que le impide o no pagar la pensión que le toca por convenio. Ahora alegan que están en un ERTE pero, sin embargo, se les hace el seguimiento y están trabajando en B o en algún negocio familiar", concluye Ábaco Atlántico.