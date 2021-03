CC-PNC dice que José Ángel Martín no tiene titulación para ser gerente de Sinpromi y advierte de "fraude de ley"

La formación nacionalista señala en una nota que "Martín está ejerciendo como gerente de forma encubierta a través de un poder notarial, una situación que podría constituir un fraude de ley", al haber sido "contratado a dedo" por el presidente, Pedro Martín, como personal de confianza, "saltándose así los requerimientos exigidos en relación con su formación y la forma de provisión del puesto de gerente, que tiene que ser por concurso".

CC-PNC señala que José Ángel Martín ejerce de gerente de facto de Sinpromi pero solo tiene el título de Bachiller cuando la normativa exige titulación superior.

En ese sentido, expone que uno de los requisitos que establecen las bases para ser gerente es "ser funcionario de carrera o personal laboral fijo de las Administraciones Públicas o de Organismos, Empresas y Entidades del Sector Público, perteneciente al grupo A o profesional del sector privado".

En el caso del sector privado, deberá acreditar necesariamente más de 5 años de ejercicio profesional en puesto o funciones similares de responsabilidad y en ambos casos se deberá poseer titulación universitaria superior o grado universitario en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Económicas y Empresariales o equivalente, detallan los nacionalistas.

"José Ángel Martín no tiene titulación universitaria ni tampoco ha trabajado en el ámbito de la discapacidad. Es titulado en Bachiller y ha desarrollado su actividad en Caritas Diocesana, según consta en la página de transparencia del Cabildo, con lo cual no cumple ninguno de los requisitos. Intentaron meterlo como consejero delegado de la empresa, pero como no cumplía los requisitos, han buscado esta fórmula que parece totalmente irregular", denuncia CC-PNC.

PIDEN UN CONCURSO

El grupo de CC-PNC en el Cabildo señala que el poder notarial que le ha dado Marian Franquet a José Ángel Martín "le otorga la jefatura de personal y la dirección y supervisión de los departamentos de la empresa, también puede formalizar contratos, escrituras, representar a la empresa y disponer de fondos para pagar facturas, todas esas son funciones de un gerente".

CC-PNC explica que "Franquet dijo que José Ángel Martín no cobraría, pero Pedro Martín lo ha nombrado personal eventual de confianza del Cabildo con un sueldo de 39.100 euros, esa es la realidad y es necesario que tanto la ciudadanía como el personal de Sinpromi conozcan estas circunstancias".

Por ello, la formación nacionalista solicita que se convoque de forma urgente el procedimiento de selección pública para la provisión de la gerencia de Sinpromi.