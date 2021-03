Conducir con el móvil en la mano se penalizará a partir de ahora con la pérdida de seis puntos en el carné

Conducir con el móvil en la mano implicará a partir de ahora la pérdida de seis puntos en el carné, según prevé la reforma que ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo que a partir de ahora la penalización por conducir sosteniendo el teléfono móvil con la mano será la pérdida de seis puntos.

Los puntos perdidos serán tres si se está haciendo una llamada mientras se conduce pero no se sostiene la terminal con la mano.

Otra de las reformas previstas en el sistema de conducir por puntos será elevar de tres a cuatro las unidades que se pierden por no usar el cinturón, casco o sistema de retención infantil, o de no emplearlos de forma apropiada. "Quizá el ejemplo más claro es simular que se tiene el cinturón ajustado y sin embargo no tenerlo", ha señalado Montero.

Reducir las muertes a la mitad

Los cambios, ha dicho la ministra portavoz, son parte de una estrategia más amplia para reducir en un 50% el número de muertes y heridos graves por accidentes viales para el año 2030 "y aspirar a una cifra cercana a cero en el año 2050".

La reforma unifica en dos años el plazo para la recuperación de los puntos, También prohíbe rebasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad al momento de adelantar.

También veta la posesión de un dispositivo de detección de radares que ya será en sí mismo un motivo de infracción y de pérdida de tres puntos. Montero ha agregado que hasta ahora lo que se castigaba era la utilización, pero a partir de esta reforma se sancionará la simple posesión del dispositivo.

El proyecto de Ley será remitido a las Cortes y se espera que entre en vigor este mismo año, ha señalado la ministra.

Adiós a los triángulos

También se ha aprobado otra reforma relativa a los servicios de auxilio en carretera, con lo que se pretende aumentar la seguridad de las "mas de 11.000 acciones diarias de asistencia" que se realizan en las carreteras españolas.

"Parece mentira, pero son 11.000 las operaciones que con motivo de seguridad vial se desarrollan a lo largo de toda nuestra geografía", ha comentado Montero, que ha cifrado en 60 las muertes de operarios mientras intervenían en labores de asistencia y rescate en las vías.

Así, se reformará el sistema de señalización del vehículo inmovilizado, cambiando el de dos triángulos, que se ponen delante y detrás del coche, por un dispositivo luminoso de color amarillo que se colocará en la parte más alta del vehículo. Su uso será obligatorio a partir del año 2026.

"La colocación de los triángulos conlleva salir del coche para poder colocarlos, una operación que entre 2014 y 2019 ha producido accidentes en los que han muerto 22 personas", ha explicado Montero. "Por eso esta nueva señal, que no necesitará de que la persona salga del vehículo, porque se colocará en la parte alta del mismo, va a garantizar la máxima visibilidad".

Señal virtual

El real decreto también crea una señal de a bordo que tendrá una conexión telemática con el Punto de Acceso Nacional en material vial, que se activará desde dentro del vehículo y que también avisará de posibles peligros que los conductores detecten en carretera.

De momento, la incorporación de este "triángulo virtual" será voluntaria, porque solo puede hacerse desde vehículos que se puedan conectar por medios telemáticos, pero pasará a ser obligatoria a partir de 2026.