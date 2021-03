Tudanca apelará "hasta el último segundo" a la "responsabilidad por el cambio" que defendía Ciudadanos

Tudanca, que ha mantenido este martes una reunión con el PSOE de Soria para analizar la situación de la Sanidad en la provincia, ha recalcado que es precisamente la mejora de la Sanidad en Castilla y León una de las razones por las que su partido propuso la moción al Gobierno de PP y Cs.

El secretario general del PSOECyL ha apelado a los procuradores de Ciudadanos que "honestamente pensaron que hace falta un cambio", y que se presentaron en 2019 "apelando a esa necesidad de cambio y recibieron la confianza de los castellanos y leoneses", a que muestren su apoyo a la moción.

En este sentido, ha pedido que el futuro de esta tierra "no se decida fuera, sin tener la voz de Castilla y León", por lo que ha instado a Ciudadanos a "que no le vuelva a pasar como en 2019, que no le dejaron ni escuchar las propuestas del PSOE".

COMPRA DE DIPUTADOS

Luis Tudanca ha pedido a Cs que apoye la moción "por dignidad" y porque "hay que echar de las instituciones a un PP que hace unos años compraba diputados y lo negaban y se sonrojaban, pero que hoy lo hace con todo el descaro con el único fin de mantenerse en el poder".

"Estoy escuchando abiertamente a Ciudadanos decir que el PP les está ofreciendo cargos, dinero, en términos de mafia por lo que mi deber con la tierra es convencerles hasta el último segundo de que apoyen la única manera de dignificar las instituciones", ha recalcado el socialista.

Luis Tudanca ha pedido a los procuradores de Ciudadanos en Castilla y León que "piensen sólo en la Comunidad". "En el el ámbito sanitario, económico y social, en la despoblación, en la gran oportunidad que tiene esta tierra de aprovechar el último tren que va a pasar que es el de los Fondos de Reconstrucción, algo que es imposible con Mañueco e Igea al frente porque están dispuesto a renunciar a cualquier principio ético para mantenerse en el poder", ha apostillado.

"Sé que es difícil, pero me niego a aceptar que los mercadean con las instituciones, que compran y venden voluntades ganen, por eso el PSOE va a estar hasta el último minuto para convencer a los procuradores honrados que apuesten por el cambio en el Castillo y León", ha insistido Tudanca.

22 DE MARZO

El líder socialista ha apuntado al lunes 22 de marzo como fecha de la moción después de que este martes la Mesa de las Cortes la haya admitido a trámite, tras lo que defendido que "es urgente" su debate. A su juicio, los castellanoleoneses "merecen saber que hay una alternativa en esta tierra y que hoy por hoy solo representa en PSOE".

En relación a la posibilidad de ofrecer cargos a miembros de Ciudadanos para contar con su apoyo, ha reconocido que el PSOE "no lucha con las mismas armas que el PP". "Voy a intentarlo de aquí al lunes hasta el último segundo, pero nunca entraremos en el mercadeo, me niego a entrar en ese juego", ha sentenciado.

Tudanca ha reconocido que está en conversaciones con el resto de partidos que tienen representación en las Cortes "con total cordialidad" y les ha agradecido su "disposición con esta tierra".

PROBLEMAS DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Tudanca ha recordado que hace años llegó al cargo para "trabajar en un proyecto político de cambio en Castilla y León" después de 30 años de gobiernos de la derecha que "demuestran cada día el daño que hacen por esta tierra y que no tienen proyecto de presente ni futuro para la región".

"La gente de Castilla y León y de España que asisten indignados a un espectáculo en la política nacional necesitan saber que hay quién se preocupa por sus problemas y en Soria es la Sanidad, fruto de la falta de inversiones y del abandono", ha precisado el secretario regional.

Tudanca ha recalcado que su partido busca "cambiar el cierre de consultorios en el medio rural, la falta de médicos y de atención presencial que lasta las enfermedades no COVID", y que es una de las razones que hacen la moción de censura "necesaria y urgente".

Asimismo, ha recalcado que Soria es una de las provincias más castigadas por la pandemia después de años por "no recibir las atenciones necesarias", como la falta de infraestructuras complementarias como una unidad de radioterapia.

Al hilo de esto, el secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha lamentado que Soria "lidere los rankings de contagios por habitante, volviendo a ser una vez más los peores en este país".

Rey ha explicado que en la reunión mantenida este martes se ha hablado de "radiología de los problemas de los especialistas en la sanidad soriana, de la sanidad en los territorios despoblados y de la falta de atención directa de los mayores, de los graves problemas con temas oncología, con la falta de acelerador lineal".

"Todo ello con la perspectiva que se pueda producir un cambio para cambiar esta realidad que padecemos desde hace 30 años y en especial en esta provincia en este último año de pandemia, con la esperanza de cambiar un presidente que habla menos de lo que debería y un vicepresidente que habla de más, como bien refleja la hemeroteca sobre sus declaraciones en la que aseguraba su salida como vicepresidente de la Junta si Iglesias salía del Gobierno", ha recalcado Rey.