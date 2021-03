Mallada (PP) atribuye las críticas de Cuesta (Cs) a su "enorme nerviosismo" ante la situación de su partido

Según Mallada, lo que ha demostrado Cuesta con sus declaraciones es su "enorme nerviosismo" porque desconoce "cómo va a acabar su partido". Ha dicho que en Ciudadanos están viviendo un momento "muy complicado" del que ellos mismos han sido responsables por "su falta de palabra y su deslealtad".

Que Cuesta haya dedicado sus primeras declaraciones, tras la importante Ejecutiva nacional de la formación naranja este lunes, a criticar al PP "no tiene ningún sentido", según Mallada.

"Son declaraciones improcedentes que demuestran no solo el desconocimiento absoluto de lo que sucede en mi partido, sino, lo que es peor, el desconocimiento absoluto de lo que sucede en el suyo", ha dicho. Mallada ha añadido que no quiere darle más importancia porque no quiere "hacer leña del árbol caído". La líder del PP en Asturias no ha querido ni citarle "por respeto" al pacto de gobierno que existe en Oviedo, en el que gobierna Alfredo Canteli (PP) con el apoyo de Cuesta.

Por último, Mallada ha dicho que no hay ninguna ofensiva concreta del PP para atraer votantes de Ciudadanos. No obstante, ha insistido en que el PP es "la gran casa común" del centro derecha y que estarán siempre "encantados" de tener las puertas abiertas a todos aquellos que "quieran acabar con el sanchismo", en referencia al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.