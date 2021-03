Soleil Moon Frye, 'Punky Brewster', desvela que su primera vez fue con Charlie Sheen

Soleil Moon Frye, recordada como la eterna protagonista de Punky Brewster, ha desvelado recientemente detalles de su vida de cuando tan solo era una joven y triunfaba en la pequeña pantalla.

Lo ha hecho a través de cintas de vídeo grabadas en aquella época y que ahora ha rescatado para un proyecto que ella misma dirige y produce.

Y una de las cosas más relevantes ha sido contar a los cuatro vientos que a los 18 años vivió un romance, con primer encuentro sexual consentido incluido, conCharlie Sheen, exprotagonista de Dos Hombres y Medio.

Consentido porque por aquella época, un poco antes de su relación con el actor, y según desveló ella misma, sufrió una agresión sexual cuando solo tenía 17.

"Ha sido el día más extraño e increíble de mi vida. Es alguien por quien he estado como loca durante mucho tiempo, y es alguien que me intriga y me excita", escribió en su diario en aquella época, exactamente un 18 de diciembre de 1994, la actriz.

A lo largo del tiempo, Soleil Moon Frye solo ha tenido buenas palabras para el polémico actor, que tenía 29 años cuando se produjo el encuentro sexual entre ambos.

El intérprete acumula escándalos. Uno de los últimos, cuando volvió a ser denunciado por una exnovia que lo acusaba de haberla expuesto a contraer VIH, exactamente el mismo tipo de demanda que realizó en 2015 su exprometida, Scottine Ross, después de saber que el intérprete padecía dicha enfermedad.

Meses antes, el cuerpo de Policía de Los Ángeles (EE UU) confirmó que Charlie Sheen estaba envuelto en una investigación en la que supuestamente el actor estadounidense habría amenazado de muerte a una persona sin identificar. Las autoridades locales no dieron más detalles sobre la víctima, pero, según recoge el diario Los Angeles Times, se trataría de Scottine Ross, a la que el actor habría amenazado llegando incluso a hacer uso de la violencia.