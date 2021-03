La trombosis en los senos venosos del cerebro, detectada entre vacunados con AstraZeneca, más frecuente en mujeres

España, al igual que una veintena de países europeos, ha paralizado durante 15 días y por "prudencia" la vacunación contra la covid-19 con AstraZeneca mientras la Agencia Europea del Medicamento (EMA) estudia la relación entre estas inyecciones y los 11 casos de trombosis venosa cerebral detectados entre los 17 millones de personas vacunadas en la Unión Europea.

Este tipo de acontecimiento trombótico, la trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC), ha hecho saltar las alarmas porque se trata de un tipo "específico" y "muy poco frecuente" en la población general, según explica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). "Se trata de casos de trombosis de senos venosos cerebrales con la particularidad de ir asociadas a una disminución del número de plaquetas en sangre, lo que sugeriría una activación anormal del sistema de la coagulación que daría como resultado esa obstrucción de las venas cerebrales", describe la agencia española en una nota.

En palabras de Álvaro Morales, investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), "los senos venosos son una serie de espacios que recogen la sangre que circula por las venas cerebrales. Mientras que las arterias llevan sangre oxigenada desde el corazón a los diferentes órganos, las venas drenan la sangre de vuelta hasta el corazón, donde volverá a oxigenarse, reanudándose la circulación. En el cerebro no hay un único seno venoso, sino que existen varios que terminan confluyendo en un punto denominado, precisamente, la confluencia de los senos. Desde aquí, la circulación continúa por la vena yugular interna hacia el corazón".

Y ¿cuándo se sufren estos episodios? La trombosis de los senos venosos cerebrales (TSVC) ocurre cuando estos senos (o las venas que se dirigen a ellos) se colapsan e impiden la correcta circulación de la sangre. "Este trastorno no suele ser frecuente y supone solo el 1% de los accidentes cerebrovasculares. En la población general, su prevalencia estimada es de 0,22-1,23 casos por cada 100.000 personas al año", apunta el también comunicador científico, Álvaro Morales.

Más frecuente en mujeres y en jóvenes

Estas cifras coinciden con las aportadas este lunes por la directora de la Aemps, María Jesús Lamas, que recordó que la incidencia de los TSVC en la población y fuera del contexto de vacunación es de 1,3 casos por cada 100.000 personas al año, si bien esta cifra aumenta al 2,6-2,7 casos por cada 100.000 habitantes al año cuando se trata de mujeres".

"En el caso de las mujeres, se asocia a embarazo, puerperio y toma de anticonceptivos. También puede asociarse a trastornos de tipo autoinmune", agregó Lamas.

Estos son factores de riesgo que de momento tiene identificados la literatura científica, pero "no está bien caracterizado, no se conocen exactamente cuáles son las causas que provocan este tipo de trombosis fuera del contexto de la vacunación", zanjó, al tiempo que recalcaba que de momento la relación con la vacuna de AstraZeneca solo es temporal y ahora hay que estudiar y determinar si también es causal.

A este respecto, Morales sostiene que "las causas de la trombosis venosa cerebral son muy amplias y pueden deberse a situaciones puntuales (como infecciones, deshidratación…), traumatismos o lesiones intracraneales, enfermedades sistémicas o el consumo de algunos fármacos, entre otros. De manera general, puede ocurrir a cualquier edad, aunque parece que es más frecuente en jóvenes y en mujeres".

"Entendible" que se estudie de forma más exhaustiva

En este sentido, Morales abunda que "como esta trombosis tiene baja frecuencia de manera general, la aparición de algunos casos tras la administración de la vacuna de Astrazeneca han llevado a un estudio más exhaustivo. Hay que tener en cuenta que en España solo se ha documentado un único caso entre casi un millón de vacunas de Astrazeneca administradas (lo que supone el 0,000001%)". A nivel europeo, la Aemps ha informado de 11 casos de entre 17 millones de personas inoculadas con el suero de la farmacéutica británico-sueca.

Aunque el número es bajo, el investigador del ISCIII considera "entendible" que la suma de varios casos de una patología no muy común "conlleve cierta precaución y la realización de un estudio más exhaustivo que pueda determinar su posible causalidad. Lo importante ahora será determinar si realmente esos casos se deben a la administración de la vacuna o responden a la distribución de casos que se dan de manera general entre la población", concluye.

La directora de la Aemps apuntó este lunes que "no se puede descartar una plausibilidad biológica, puesto que en el contexto de la enfermedad del covid también se encuentran este tipo de trastornos de la coagulación" por lo que las autoridades sanitarias consideran "prudente parar y esperar a la valoración de la EMA".

La EMA tiene previsto anunciar sus conclusiones de la investigación este jueves 18 de marzo. Según ha informado este marte su directora ejecutiva, Emmer Cooke, "no se ven vínculos" causales de momento, pero que si los expertos creen "que hay un problema que no pueda resolverse", no se dudará en "tomar los pasos necesarios".