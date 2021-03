El PP advierte que en Cantabria hay 4.300 personas dependientes esperando a ser atendidas

La diputada del Partido Popular, Isabel Urrutia, directora general del ICASS en la legislatura 2011-2015, ha reprochado a la Consejería de Políticas Sociales "que se haya vanagloriado" de que en Cantabria no hay lista de espera "para salir al paso" del suspenso en dependencia con el que ha puntuado a Cantabria el Observatorio Estatal de la Dependencia, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Unos datos del Observatorio que, según afirmó ayer la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, son "totalmente erróneos" y "no se corresponden en absoluto a la realidad" cuando afirman que hay 3.899 personas desatendidas en la región puesto que, según el Gobierno de Cantabria, no se computan las que han solicitado la valoración y que efectivamente han obtenido un grado de dependencia, pero que, sin embargo, han desistido de acceder a alguno de los servicios recogidos en la ley.

Hoy, la parlamentaria del PP ha explicado que los datos oficiales no se corresponden con la realidad porque las listas de espera se han reducido debido a la alta mortalidad derivada de la pandemia y "a costa de eliminar el derecho de la persona en situación de dependencia a elegir la prestación".

Según ha recordado Urrutia, desde febrero de 2020, si una persona que tiene reconocida la situación de dependencia y, por lo tanto, el derecho a recibir un recurso, rechaza el que le propone la administración, "se le saca inmediatamente del sistema y no se le pone en lista de espera".

"No podemos permitir que la consejera se precie de que Cantabria no tiene lista de espera mientras, según datos a 1 de febrero, tiene a más de 4.000 personas fuera del sistema porque no están siendo atendidas", ha denunciado con datos del ICASS la popular, quien ha advertido de que la situación puede ser peor porque aún no se ha publicado la estadística a 1 de marzo.

Y ha pedido a la consejera, Ana Belén Álvarez que, "en lugar de vanagloriarse de tener fuera a estas personas porque no forman parte de la lista de espera, haga todo lo posible por atenderles cuanto antes".

Urrutia ha detallado que, de las 21.043 personas que tienen reconocida la situación de dependencia en Cantabria, solo 16.743 reciben una prestación. Además, únicamente un 45,22% de ellas recibe servicios profesionales -residencia, centro de día o ayuda a domicilio-, mientras que el resto (54,17%) recibe una prestación económica por cuidado en el entorno familiar.

Como ya denunció el pasado 10 de marzo en la comisión de Políticas Sociales del Parlamento de Cantabria, Urrutia ha recordado que se están dando situaciones paradójicas, como que personas de 90 años que tienen reconocida la dependencia están haciendo de cuidadores de otras dependientes que tienen 86. "Así reduce la lista de espera cualquiera, porque lo que las personas dependientes necesitan son cuidados especializados que garanticen su calidad de vida, promuevan la autonomía y prevengan el avance de la dependencia", ha añadido.

Finalmente, la parlamentaria del PP ha lamentado que "por las políticas erróneas del PSOE", Cantabria haya retrocedido hasta el tercer puesto en ranking de desarrollo de la ley de dependencia que publica el sistema a través del IMSERSO, cuando, durante muchos años, también en los de crisis económica, ha ocupado los primeros puestos.