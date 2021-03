Cvirus.- CSIF demana a Educació que convoque "urgentment" els sindicats per a informar del canvi en el pla de vacunació

CSIF ha registrat aquest dimarts un escrit davant l'administració en el qual reclama "una convocatòria específica sobre la paralització de la vacunació al col·lectiu docent". De la mateixa manera, sol·licita "possibles opcions, tals com plantejar, si finalment s'allarga la paralització d'aquesta vacuna, la utilització d'unes altres que no han presentat aquests problemes".

En el document, el sindicat recalca "la tasca essencial que els docents i el col·lectiu en general de la comunitat educativa exerceixen en el dia a dia". "Hem de tindre pla b, c i d, donada la terrible experiència de contagis per covid-19", subratlla.

La central sindical reclama que informe sobre el nombre exacte de docents vacunats amb AstraZeneca, el pla de seguiment d'aquests docents o personal de la comunitat educativa i el protocol i organització si es perllonga la no administració d'aquesta vacuna, de manera que hi haja alternativa amb altres vacunes.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC PARA EMBARASSADES

També demana "un procediment específic per a dones embarassades que posteriorment a donar a llum hagen de vacunar-se, igual que per a altres col·lectius als quals per indicació mèdica els recomanen no vacunar-se en aquest moment".

CSIF insisteix en el seu escrit que "una pandèmia com la qual ens colpeja i un procés de vacunació iniciat i posteriorment paralitzat requereixen de coordinació, informació i solucions".

Per eixe motiu urgeix Conselleria al fet que convoque als sindicats de la Mesa Sectorial i oferisca, amb la màxima transparència, dades sobre què ha ocorregut i quines possibilitats proporciona per a afrontar-ho.