Armengol descarta valorar el rechazo del Congreso a la proposición de ley balear de comercio minorista

En el pleno del Parlament y en respuesta a una pregunta del Grupo El PI-Proposta per les Illes Balears, Armengol ha recordado que ella votó a favor de esta iniciativa cuando se debatió en la Cámara balear y ha considerado que "quizá necesitaba más consensos a nivel político y territorial".

Cabe recordar que el PSOE, Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos rechazaron en el Congreso esta proposición de ley del Parlament balear que buscaba devolver a las comunidades autónomas la competencia para poner fecha a las rebajas, dentro de los dos períodos tradicionales.

Armengol no ha valorado el rechazo por parte de estos partidos a la iniciativa y ha defendido que la situación del comercio ha cambiado mucho desde 2018 -cuando se aprobó la iniciativa en el Parlament-.

Por su parte, el diputado de El PI-Proposta per les Illes Balears Josep Melià ha criticado el "espectáculo bochornoso de incoherencia política" del pasado martes en el Congreso y ha insistido en que la presidenta valorase el voto en contra a esta iniciativa. "No me extraña que tire balones fuera", ha indicado.

Melià ha censurado que "dejen tirado al pequeño comercio" y ha recordado que, además de las ayudas, los comerciantes quieren ejercer su actividad de manera competitiva y a lo largo del tiempo. "Continúan pidiendo la recuperación del periodo de rebajas y la competencia de Baleares en comercio interior", ha señalado.

"Me gustaría que el Govern fuera contundente con esta cuestión que es lo que le toca", ha concluido.