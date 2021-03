Calcula cuánto pagarás de plusvalía municipal al vender un piso en tu localidad

Uno de los tributos que se deben pagar a la hora de vender o heredar un inmueble es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido popularmente como plusvalía municipal. Se trata de un impuesto local, que es recaudado por los ayuntamientos de cada municipio y que ha generado cierta polémica tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 2017 que señalaba que no se debía cobrar si el contribuyente vendía el inmueble con pérdidas.

No obstante, como destacan los expertos del comparador financiero HelpMyCash, la mayoría de autoridades locales continúan cobrando este impuesto haya o no ganancia al no haber sido regulado. En este sentido, ¿cómo se puede calcular la cantidad a abonar a la administración?

¿Qué hay que tener en cuenta para calcularlo?

Desde HelpMyCash han lanzado una calculadora online para saber el coste de este tributo y han elaborado un análisis para explicar los criterios de este cálculo y cómo proceder si el cobro es indebido. Como es un tributo municipal, cada organismo establece sus propios criterios y porcentajes, por lo que es diferente de un municipio a otro. Sin embargo, existen tres criterios generales: el valor catastral, el número de años con la vivienda en propiedad y el porcentaje de tributo municipal.

En primer lugar, este tributo a diferencia de otros impuestos como el IRPF, "no toma en cuenta el precio de venta de la propiedad, sino el valor catastral del suelo", explican. Se trata de un valor administrativo que se puede encontrar en el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) o en la sede electrónica del catastro.

Por otro lado, la plusvalía municipal "mide el incremento de valor que ha experimentado el suelo de una casa a lo largo del tiempo". Por ello, para hacer el cálculo se deben tener en cuenta "el número de años que hemos tenido el inmueble en propiedad". Los ayuntamientos asignan un coeficiente multiplicador de incremento a cada uno de estos años, que se debe "multiplicar por el valor catastral para obtener la base imponible del tributo".

Por último, cuando se ha calculado este dato se debe aplicar el porcentaje de tributo que define cada municipio. "Este puede variar dependiendo de la ubicación, pero, por ley, nunca deberá exceder del 30%", advierten los expertos de HelpMyCash.

Si se vende el inmueble con pérdidas, ¿hay que pagar el impuesto?

Este es uno de los debates más polémicos en torno al abono de este tributo porque "su cálculo no considera el precio al cual se vende una casa, sino que toma un valor administrativo que no siempre está ajustado a la realidad del mercado", señalan.

En estos casos, ¿qué puede hacer el contribuyente? La mayoría de expertos coincide en que es recomendable liquidar el tributo y posteriormente presentar una reclamación para "evitar problemas fiscales". El plazo de tiempo para pagar el impuesto es de 30 días desde que se vende la vivienda, mientras que el plazo para formalizar la reclamación dependerá de la forma en la que se abonó esta cantidad. En cualquier caso, una vez presentada la reclamación, el organismo municipal tiene seis meses para ofrecer una respuesta.

"Si se hizo a través del sistema de autoliquidación, tenemos cuatro años para solicitar la rectificación de ingresos indebidos, pero si ha sido el ayuntamiento el que nos ha girado el recibo tendremos apenas 30 días para presentar la petición", concluyen.

Calcula cuánto tendrías que pagar por la plusvalía municipal