El juez del caso Neurona archiva la causa de los "sobresueldos" en Podemos

Juan José Escalonilla, juez del caso Neurona, ha decidido archivar la línea de investigación abierta contra Podemos por la supuesta existencia de "sobresueldos" en la formación. Según un auto fechado el pasado 11 de marzo al que ha tenido acceso 20Minutos, el magistrado no aprecia ningún delito de administración desleal y, por ello, toma la decisión de sobreseer la causa.

La denuncia la interpusieron los ex abogados de la formación, Mónica Carmona y José Manuel Calvente, por el aumento de la nómina de la gerente y del tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, mediante dos complementos salariales que consideraban "indebidos, desproporcionados y no autorizados". Decían los denunciantes, además, que esos complementos no constan en las tablas salariales del partido.

La propia Val reconoció que, en su condición de gerente, decidió crear dichos complementos salariales pero el juez recuerda que ambos son cargos ejecutivos del partido a los que no se les debe "aplicar" los límites salariales marcados por Podemos para sus cargos electos. La formación acreditó también que ese complemento se aplicó también a otros siete trabajadores.

En este sentido, el magistrado dilucida que Val tenía la competencia, según los estatutos del partido, de crear dichos complementos, lo que los denunciantes ponían en duda y lo que podía haberse traducido en la comisión de un delito de administración desleal que ahora el magistrado deshecha. "En las funciones de la gerente cabe incluir la facultad de creación de complementos salariales", reza la sentencia. Además, también ve acreditado Escalonilla que el Consejo de Coordinación de Podemos "tuvo conocimiento del gasto de personal correspondiente al año 2019, incluidas la totalidad de las retribuciones devengadas por la gerente y el tesorero".

Con el archivo de esta línea de investigación, ya son cuatro las denuncias de José Manuel Calvente que han sido sobreseídas.El exabogado, que terminó siendo denunciado por el partido y despedido, también denunció el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora; irregularidades en los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones generales de abril de 2019; y presuntos sobrecostes en la reforma de la sede del partido. Todas ellas han sido archivadas, quedando 'viva' la línea de investigación sobre la adjudicación de Podemos de 360.000 euros a la consultora Neurona que investiga también Escalonilla.

De la misma forma, sigue el proceso de investigación de la supuesta caja b de Podemos. Esta investigación fue archivada, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la causa hace menos de un mes.