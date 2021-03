Logroño cierra 2020 con 151.021 habitantes, 1.706 menos, y encadena seis años con un saldo vegetativo descendente

Logroño es uno de los 63 municipios de España con más de 100.000 habitantes donde residen 151.021 personas, frente a los 152.727 del año anterior, "en lo que supone en sexto año consecutivo con un saldo vegetativo descendente".

De acuerdo con los datos que ha facilitado la edil, "el 52,75% de la población son mujeres, con 79.656, mientras que el 47,25% son hombres, que sumen 71.365 en Logroño".

Respecto a los tramos de edad, el 21% tiene más de 65 años; el 20% se encuentra entre los 51 y los 64 años; un 17%, entre los 41 y los 50 años; un 17% es menor de 18 años; un 13% se encuentra entre los 31 y los 40 años; y un 12% tiene entre 18 y 30 años.

"En nuestra ciudad hay más mujeres que hombres en los datos globales y las mujeres abanderan también todas las franjas de edad, excepto la referida a menores de 18 años, donde hay más hombres", ha destacado Esmeralda Campos.

En cuanto a las personas centenarias, "en Logroño residen 74, de las que 58 son mujeres y 16 son hombres". Coincidiendo con el fin de la época conocida como 'baby boom', "las personas nacidas en el año 1975 son las más numerosas, con un total de 2.624, seguidas de las nacidas en 1976 y 1974, con 2.624 y 2.621, respectivamente".

ALTAS Y BAJAS EN EL PADRÓN MUNICIPAL.

En 2020 se han registrado por nacimiento 1.023 altas en el padrón municipal frente a las 1.114 de 2019; y 1.588 bajas por defunciones frente a las 1.327 del año anterior.

Una diferencia de 261 bajas por defunción en 2020 respecto al año anterior que suponen un aumento en cifras, como ha reseñado la concejala, y, aunque no ha podido precisar si se han debido a la pandemia, "porque tenemos el dato de fallecimientos, pero no sus causas", sí que ha reconocido "una relación directa evidente, si bien no lo podemos confirmar".

En el ámbito nacional, con fecha junio de 2020, se produjeron 359.770 nacimientos (372.777 en 2019) y 417.625 defunciones (frente a las 427.721 del año anterior). En la actualidad, la esperanza de vida de la población española al nacimiento de 81,3 años para los hombres y 86,4 años para las mujeres.

El año pasado se produjeron 1.188 altas en el padrón por movimientos intraprovinciales. Entre ellas, 227 altas procedentes de Lardero; 185 de Villamediana de Iregua; 62 de Calahorra; 43 de Albelda de Iregua; 39 de Nájera; y 34 de Arnedo.

Respecto a las bajas, se formalizaron 1.179, de las que 318 fueron con destino a Lardero; 220 a Villamediana de Iregua; 91 a Albelda de Iregua; o 49 a Calahorra, por citar algunos ejemplos.

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS.

Logroño está dividido en cinco distritos: Norte, Centro, Este, Sur y Oeste. El distrito Centro es el que cuenta con más residentes, 44.354 de los que 21.477 son hombres y 22.877 son mujeres; y el menos poblado distrito Norte, con 5.088 habitantes, 2.358 hombres y 2.730 son mujeres.

La zona de Logroño con más viviendas es el Centro-Oeste, con 11.624, seguido de Madre de Dios-Universidad, con 10.405, y Centro Este con 10.336.

El Observatorio de la Ciudad indica que en Logroño hay censados 31.300 personas nacidas en otras provincias. Destacan los procedentes de Vizcaya (3.069), seguidos de los nacidos en Navarra (3.042), Burgos (2.821), Madrid (2.331), Guipúzcoa (2.089) y Álava (1.977).

En cuanto a las personas empadronadas provenientes de otros países, Logroño cuenta con 25.681, de los que 17.987 son ciudadanos extranjeros y 7.694 están nacionalizados.