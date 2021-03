De Margarida: "Esto no se retoma hasta 2023"

20M EP

NOTICIA

El decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), Juan Carlos de Margarida, ha augurado este martes que la economía de Castilla y León no volverá a los niveles prepandemia hasta mediados de 2023 si bien apostado por la precipación y ha abogado por mirar más hacia 2024 para la total recuperación económica, si no se gestionan bien las vacunas y las ayudas europeas y si no se eliminan las incertidumbres políticas.