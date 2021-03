Ceruti trasladó a la dirección de Cs su "descontento" con el pacto en Santander, pero le pidieron "aguantar"

"Saben que he transmitido mi descontento con cómo iba el funcionamiento del pacto (en Santander con el PP) en repetidas ocasiones a los órganos del partido que pueden tomar las decisiones y la respuesta ha sido los pactos se mantienen, hay que aguantar, y solo excepcionalmente como ha ocurrido en Murcia, cuando ya se llega a un nivel de degradación inaceptable, hay que romperlos".

Y ha enfatizado que "aquí están las decisiones de partido y decidir si aceptas o no estar dentro de él; cuando no quieres estar, pues te vas, mucha suerte".

Así se ha pronunciado el concejal a preguntas de la prensa sobre la situación generada por la moción de censura al PP en Murcia que impulsó Ciudadanos y las reacciones que ha conllevado en la Ejecutiva nacional naranja, cuya postura ha respaldado Ceruti.

Respecto a la situación del pacto de Gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Santander, Ceruti ha reiterado su posición -"solo tengo un mensaje y lo repito permanentemente" a riego de "acabar pareciendo antipático", ha dicho- de que él no tiene la capacidad de tomar las decisiones y por lo tanto, "no soy quien puede responder a eso".

Sí ha afirmado que parece que su partido ha optado por mantener la calma. "Incluso en una situación en la que cualquiera tomaría decisiones precipitadas, rapidísimas, para devolver un trato injusto por parte de su socio en muchos gobiernos, ha decidido que tranquilidad, que no es momento de provocar revuelo. Y lo que el partido diga se hace", ha remarcado.

Ceruti también se ha remitido a las declaraciones del portavoz regionalista de Santander, José María Fuentes Pila, quien la semana pasada censuró que el concejal de Cs fuera "un mandado" de Madrid. "Soy un mandado y a mucha honra. Lo soy en este partido, lo fui en las asociaciones en las que milité durante 20 años antes de entrar en Cs; incluso siendo presidente era un mandado de mi junta directiva".

"Porque cuando uno entra en un equipo obedece; y si quiere trabajar solo, que se vaya a recorrer la Pampa que, por cierto, no parece ser el problema de los que se están yendo de Cs, no parece que quieran en adelante ser muy libres: quieren someterse a otra disciplina de un partido al que han criticado durísimamente durante mucho tiempo".

En este sentido, ya en clave nacional, respecto a los que han abandonado Cs -como Fran Hervías o Toni Cantó-, Ceruti ha señalado que "no es ningún problema para un partido" como Cs que se vayan "quienes no estaban a gusto en partido y por tanto no son parte del proyecto". "Aquí está el que quiere estar; si hay quien considera que cuando las decisiones de la directiva no son las que ellos quieren, ya no debe estar, pues que tengan mucha suerte en su vida, me parece muy bien", ha declarado.

Y ha apostillado que lo dice desde la experiencia personal de "quien en ocasiones ha tenido que asumir decisiones que no eran las que quería. Pero estamos en un partido y aquí el personalismo sobra".

Además, ha afirmado que no conoce un partido en el que se haga más autocrítica que en Cs. "Y me encanta que se haga autocrítica, encajamos perfectamente; yo encajo en el partido y el partido encaja en mi manera de ver las cosas", ha asegurado.

"Cuando se comenten errores, se sale y se dice; otra cuestión es cómo se puede comunicar esa autocrítica", ha señalado.

En este sentido ha subrayado que en la entrevista a Begoña Villacis ayer en TVE ésta hizo "la critica más abierta a los errores cometidos que haya visto a ningún político en los últimos 30 años en España y su crítica es que no hemos sabido transmitir el por qué de la moción de censura de Murcia".

Según Ceruti, "todo el que lo haya oído tiene que entender que no había otra opción, que se ha intentado todo para hacerlo dentro del acuerdo y se han detectado gravísimas irregularidades, que un juez determinará en su momento si van más allá de irregularidades y pasan a ser delitos, y que nosotros no podíamos ser cómplices de eso".

Y ha apostillado que la "alternativa" a ello no era que Cs abandonara el Gobierno de Murcia pues, en su opinión, si tu socio "te engaña", la solución no es "irte y dejarle el campo libre". "Ese no es Cs. Ciudadanos está aquí para plantar cara a eso".

Y ha explicado que su partido intentó "acabar primero por las buenas con esas prácticas" y cuando no lo consiguió, tomó las medidas "que la legislación prevé". Pero "eso se ha transmitido mal por Cs, se ha ocultado interesadamente por muchos y se ha puesto el foco en que había una moción y era el principio de una cadena de mociones".

Al respecto, Ceruti se ha vuelto a remitir a su experiencia personal de "descontento" con el funcionamiento del pacto en Santander y la respuesta de la dirección de mantener los pactos y "aguantar".

"Así que no me cuenten que habían preparado una batería de cambios de gobiernos, que no me cuenten milongas que conozco perfectamente cómo funciona el partido y cómo es de exigente consigo mismo, mucho más que con los demás", ha enfatizado.

Para el portavoz de Cs, las nuevas incorporaciones al comité permanente del partido como Begoña Villacis o Juan Marín reforzarán dicho órgano pues tienen "un grandísimo nivel, un perfil estupendo" y además le transmiten "la personalidad de Ciudadanos, la que queremos los que entramos en el partido ilusionados por el proyecto regenerador que supone y pretendemos sacar adelante".

REUNIÓN CON ÁLVAREZ

Por otra parte, en relación a la reunión que esta mañana mantienen los concejales de Santander de Cs con el coordinador de Ciudadanos Cantabria, Félix Álvarez, Ceruti ha explicado que estaba prevista "desde hace semanas".

"Ya se celebró una con otros cargos municipales la semana anterior en Astillero y quedaba pendiente esta reunión, en la que hablaremos de nuestra situación como estaba previsto y como hacemos con periodicidad", ha afirmado.