Ribó sobre l'eixida de Cantó: "No crec que la política valenciana perda molt. Massa valencià tampoc se li ha vist"

"No crec que la política valenciana perda molt perquè a aquest senyor massa valencià tampoc se li ha vist, ni en el seu respecte a la llengua ni en el seu respecte a la cultura. Ell ha estat sempre més dedicat a temes més de tipus estatal", ha afirmat Ribó preguntat per la decisió de Cantó de deixar els seus càrrecs de portaveu de Cs en Les Corts Valencianes i de coordinador autonòmic d'aquest partit a la Comunitat Valenciana, la seua acta de diputat i la política.

El primer edil, que s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la seua participació en un esdeveniment de Nova Economia Fòrum, ha agregat que ha seguit els "llargs desplaçaments" de Toni Cantó "d'un partit a un altre". Així, ha recordat que "va estar en UPyD" i que "es va passar després a Cs", però ha descartat "aventurar" el seu futur.

"En aquest moment ha deixat Ciutadans. Jo no sé el que va a fer. No vull aventurar-ho encara que hi ha molts que diuen qual és el seu camí i ho anem a veure en els pròxims dies", ha agregat el responsable municipal.