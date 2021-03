AECC València llança grups en línia i gratuïts de deshabituació tabàquica

El tabaquisme és un dels principals factors de riscos relacionats amb l'aparició de diferents tumors, però també amb les complicacions derivades de la infecció per COVID-19. Per això, l'Associació Espanyola Contra el Càncer de València (AECC València) ha impulsat nous grups en línia de deshabituació tabàquica per a la població valenciana amb els quals aspiren a disminuir una de les prevalences més altes de tabaquisme de tota Espanya.

Segons l'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions del Ministeri de Sanitat, la Comunitat Valenciana és la tercera comunitat autònoma, per darrere d'Astúries i Extremadura, amb major nombre de persones que consumeixen tabac: dos de cada cinc valencians d'entre 15 i 64 anys fumen diàriament.

"Com a institució que vetla per la salut pública, hem de posar l'èmfasi a evitar l'inici en el tabaquisme i ajudar els fumadors a deixar el consum de tabac. Cal no oblidar que el tabac és la principal causa de mort evitable i la segona substància psicoactiva més consumida per la població espanyola, per darrere de l'alcohol", ha explicat Javier García, psicòleg i coordinador de l'àrea de Promoció de la Salut d’AECC València.

"Només amb l'eliminació del consum de tabac evitaríem el 30% dels casos de càncer a nivell nacional, la qual cosa suposaria un estalvi de 5.700 milions d'euros per al sistema sanitari", assenyala l'Informe 'Impacte econòmic i social del càncer a Espanya' de l'entitat.

Voler deixar de fumar

Els fumadors tenen una percepció de risc alta sobre aquesta droga. Segons les dades del Ministeri, la pràctica totalitat dels fumadors reconeixen les implicacions d'aquest hàbit addictiu sobre la seua salut i, de fet, un 72,6% dels espanyols d'entre 35 i 64 anys que fumen diàriament s'han plantejat deixar-ho.

Un risc que el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana confirma: la tercera causa de mort en l'autonomia està relacionada amb les malalties del sistema respiratori, per darrere dels tumors i les malalties del sistema circulatori.

Cada any, l'equip de Promoció de la Salut d’AECC València atén a prop de 500 persones que volen estar lliures del tabac, en la seua majoria dones entre els 45 i 65 anys, aconseguint un percentatge d'abstinència a l'any del 42%.

"Amb els grups en línia aspirem al fet que totes aquelles persones que vulguen dir no al tabac puguen veure's secundades per a fer-ho. El voler deixar de fumar és fonamental, però també el saber com fer-ho i el sentir-se capaç d'això. I més, en un escenari tan diferent com en el que ens trobem, que pot intensificar l'estrés, el descoratjament i, per consegüent, pot portar-nos a recórrer amb més facilitat a l'ús del cigarret", explica el psicòleg.

Teràpia en línia de deshabituació

Els únics requisits per a participar en el programa de deshabituació tabàquica en línia d’AECC València són ser major d'edat, estar fumant en el moment de l'inici de la teràpia, comptar amb dispositius digitals (tauleta o ordinador) per a poder seguir les sessions, un mínim maneig de les tecnologies, i una bona connexió a internet.

El programa, totalment gratuït, consta d'un total d'onze sessions grupals (nou terapèutiques, més dues de seguiment), amb una duració aproximada de 90 minuts cadascuna d'elles, i una revisió individual de 60 minuts. La manera d'apuntar-se és a través del telèfon d’Infocáncer (900 100 036).

"Gràcies a la connexió en línia podem trencar amb les barreres físiques i espacials, i continuar oferint un servei a totes aquelles persones interessades a deixar de fumar. Volem continuar perpetuant hàbits de vida saludable, que són els que determinaran la salut de la societat que tindrem", conclou Javier García.