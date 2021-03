El turismo se aferra a las vacunas y al 'pasaporte sanitario' pero teme otra ola de contagios que arruine el verano

El temor a una cuarta ola de contagios de coronavirus, que pronostican organismos como el Instituto de Métricas y Evaluación Sanitaria (IHME), con sede en Washington, está disparando el nerviosismo en el sector turístico español, antaño la joya de la corona de la economía española.

Semana Santa perdida

No en vano, estamos a mediados de marzo y la campaña turística ni siquiera ha empezado, mientras la Semana Santa se da casi por perdida por las restricciones de movilidad entre Comunidades Autónomas. Así, todo el sector fía la salvación de la temporada al verano, confiando en que el ritmo de vacunación permita una importante movilidad.

20minutos ha consultado a diferentes expertos en turismo para analizar cómo prevén que será la campaña de verano, si se podrá viajar y a dónde y si será necesario llevar una especie de salvoconducto o 'pasaporte sanitario'.

Bañistas en una playa de Palma el pasado 25 de mayo de 2020. Isaac Buj

Fernando Gallardo, impulsor de la iniciativa hotelera 'Renacer del turismo y presidente de la Comisión de Turismo del clúster Madrid Capital Fintech, se muestra cauto y considera que "existen demasiadas incertidumbres sanitarias para arriesgarse a predecir los comportamientos de la demanda turística este próximo verano. Y no creo que vayamos a tener un cuadro nítido de la situación pandemia hasta precisamente este mismo verano".

Un profesional sanitario sostiene una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en un Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid. Eduardo Parra - Europa Press

"En consecuencia -agrega- no podemos vislumbrar una reanudación sólida de la actividad turística hasta el próximo otoño, cuando la vacunación de la población sea general y nos permita confirmar el logro de una inmunidad colectiva, que es el punto de partida del renacer del turismo sin las recaídas en la pandemia que volvieron a paralizar los negocios turísticos durante la primera y la segunda oleada".

Fernando Gallego añade que "el primer semestre de 2021 va a ser muy complicado porque, junto a unos enormes deseos de viajar, confluyen la población ya vacunada con la que está por vacunar". En su opinión, "la relajación de unos la podrían pagar los otros, por lo que el efecto de la cuarta ola sería peor de lo que cabría prever".

El efecto de la cuarta ola sería peor de lo que cabría prever

Un hombre hace fotos a la Sagrada Familia, en Barcelona, el pasado 16 de noviembre de 2020. David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Francisco Vilar, responsable de plataformas digitales de distribución de productos turísticos como ociotour.es o trenmashotel.com, afirma que "hemos consumido el primer cuarto del 2021 y la temporada turística aún no se ha iniciado, si tomamos como referencia los tempos de la contratación de productos turísticos antes del 2020, nos encontraríamos que en esta misma fecha ya se había vendido el 90% de lo que sería la Semana Santa".

Turistas británicos en una terraza de Benidorm.

"En el caso del turismo internacional -añade- ya estaría prácticamente todo cubierto, es más, fácilmente habría problemas de oferta en algunos destinos, y por tipología de producto, los musicales estarían totalmente llenos, las casas rurales con una ocupación que rozaría el 100%, y así en el resto de segmentos de la oferta turística".

Inseguridad a la hora de planificar

"Ahora todo es una incógnita, tanto en la oferta como en la demanda, cada día nos levantamos con una sorpresa nueva que dañan la situación en forma de restricciones, lo cual traslada una inseguridad a la hora de planificar ningún tipo de viaje e impide que en relación con la oferta pueda planificarse nada", se lamenta.

Xavier Garcés, director de Hotelling & Director Baleares de James Brand & Co, augura que" la temporada turística de este verano va a estar claramente marcada por la incertidumbre, las reservas llegarán a última hora y se espera que el sector pueda recaudar un 50% de los ingresos de 2019".

Se espera que el sector pueda recaudar un 50% de los ingresos de 2019

Vacas de la raza asturiana de los valles pastando en el entorno de los Lagos de Covadonga. EUROPA PRESS - Archivo

Auge del turismo rural

Marina Teixidor, cofundadora de la plataforma de turismo rural Oasis Hunter, augura que "la temporada turística este verano presentará una ligera mejora respecto a la del año anterior, y mantendrá la tendencia hacia el turismo de proximidad, apostando por estancias más largas pero en alojamientos de baja ocupación y en destinos con un entorno natural y no masificados". En su opinión, "el turismo rural ganará protagonismo y se abrirá a nuevos públicos más jóvenes que si se decantan por el mismo optarán por iniciativas más orientadas al factor experiencial".

Incógnitas sobre el pasaporte sanitario

Carles Sirera, Socio-director de Stratesys, indica que "todo parece indicar que al menos en la Unión Europea se creará un pasaporte sanitario en forma de certificado digital que indique el estado de salud en relación al covid-19, es decir si tiene anticuerpos, si ha sido vacunado o si ha dado negativo en algún test reciente".

Archivo - Ryanair RYANAIR - Archivo

"Todo y que algunas compañías como Ryanair han manifestado que no exigirá el pasaporte sanitario, esto es una evolución tecnológica normal de la actual situación en que se exige un certificado PCR negativo para viajar entre países llevando esa y más información en un soporte digital que facilita la verificación de la información", explica.

Xavier Garcés, director de Hotelling & Director Baleares de James Brand & Co, explica por su parte que "será un pasaporte sanitario, cada persona que quiera viajar entre países podrá hacerlos sin restricciones, mediante este documento que certificará que la persona que está viajando está vacunada".

Turistas alemanes en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en una foto de archivo. Europa Press

Fernando Gallardo, presidente de la Comisión de Turismo del clúster Madrid Capital Fintech, asegura sobre el salvoconducto: "La Unión Europea está dividida respecto a la conveniencia o no de aplicar un pasaporte sanitario, que sería en realidad un certificado de vacunación. Mientras no se haya logrado un estado de inmunización colectiva, el hecho de estar vacunado alivia al contagiado, pero no evita el contagio de los demás. Esta circunstancia debe ser todavía investigada por los epidemiólogos, pero la OMS ya advertido de que las medidas de seguridad deben permanecer vigentes durante este año de 2021, precisamente porque nadie está exento de contagiar a los demás o de volver a sufrir otro contagio".

Muchas ganas de viajar

Rebeca Serna, autora de la web viajeros30.com, coincide con otros expertos en turismo en que "es difícil vaticinar la situación que se vivirá este verano con tanta antelación cuando apenas sabemos lo que va a suceder mañana". No obstante, agrega: "Parece que todo va a depender del ritmo de vacunación en España y en los países que tradicionalmente aportan más turistas al mercado turístico español y, por supuesto, de la efectividad de las mismas".

Serna detecta "una clara tendencia al alza en el consumo de contenidos turísticos a través de buscadores y redes sociales. Las ganas de viajar y de preparar viajes no han desaparecido con la crisis".