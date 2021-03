La vacunació a docents es cancel·la poques hores després d'iniciar-se

La vacunació del personal docent a penes va durar ahir unes hores. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va ordenar a la vesprada als departaments de salut de la Comunitat Valenciana la paralització de l'administració de la vacuna contra el coronavirus desenvolupada per la companyia AstraZeneca després de l'ordre del Ministeri de Sanitat.

La campanya de vacunació del personal docent i auxiliar dels centres educatius planificada per la Generalitat amb aquestes dosis havia previst que en sis dies es vacunara a un total de 116.032 persones en 23 municipis.

Aquest passat diumenge, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va explicar que en la Comunitat ja s'havien administrat 7.700 dosi del lot ABV5300 que alguns països havien apartat per a investigar casos de tromboembolisme i que la conselleria va anunciar el divendres que havia deixat d'administrar.

No obstant això, no s'ha detectat cap reacció adversa en les persones que han rebut aquestes dosis. Docents i personal de centres valencians van començar a rebre ahir la vacuna d’AstraZeneca contra la Covid hores abans que el ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) acordara que Espanya suspendrà de manera temporal l'administració després de detectar-se en altres països diversos casos de trombosis en persones a les quals se li havia administrat aquesta vacuna.

Els professionals estaven citats a partir de les 15.00 hores, i van començar a rebre les dosis entre aplaudiments de companys, “animats”, algun selfie i sense reticències al fet que la vacuna fóra la d’AstraZeneca, la inoculació de la qual va quedar suspesa temporalment a mitjan vesprada. De fet, en declaracions als mitjans, alguns consideraven que es donava “massa publicitat als casos negatius” quan “els beneficis superen amb escreix” i altres apuntaven alguna reticència inicial per “la fama” que li donen els mitjans a aquesta vacuna però “no més que a qualsevol altra”.

Sanitat havia detallat poc abans de la cancel·lació les previsions que contemplava per a aquesta setmana: la vacunació del 62% del personal de centres en 25 punts dotats amb 235 equips de professionals. El procés de vacunació d'aquest col·lectiu estava previst per als dies 15, 16, 17, 18 (festius per les festes de Falles) i 25, 26 i 27 de març.

El coordinador de l'operatiu de vacunació a l'hospital de campanya annex a la Fe, el doctor Juan Beltrán, va concretar en declaracions als mitjans alguna informació sobre aquest procés a la ciutat de València, on s'estimava vacunar a uns 8.500 treballadors de centres docents en horaris de matí i vesprada, a partir d'ahir dilluns i hui i demà a un ritme de 300 persones per hora, havia detallat. Diversos dels docents que sí que van arribar a rebre la vacuna van lloar el procediment.

Clara Sanchis, de l'IES El Saler, va afirmar que dissabte passat els va arribar el PDF amb les hores i el lloc i va assegurar que es tracta d'un procés “molt senzill, molt ràpid i puntual”. «Véns amb tot el munt però és molt fàcil”, va dir, per a assegurar “ni s'ha notat la burxada”.

Julio, de l'IES Balears, va rebre la notificació el divendres a la nit i la direcció del seu centre es va posar en contacte amb ells per a anar ahir a les 15.00 hores. “Tot és ràpid, senzill i ben organitzat”, va subratllar, i es va mostrar “molt content d'estar vacunat” contra el coronavirus. Ara s'obri una certa incertesa sobre la reactivació d'aquest pla de vacunació i els seus possibles terminis.