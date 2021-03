El gesto de Bruna, la hija de Álex Casademunt, que ha roto a su familia

La repentina muerte de Álex Casademunt ha dejado un vacío en sus seres queridos muy difícil de llenar. Sin embargo, poco a poco vez la luz al final del túnel que significó el ese accidente de coche que tuvo consecuencias fatales para el cantante.

Rosa, madre del extriunfito, habló por primera vez en un medio de comunicación tras el fallecimiento de su hijo y lo hizo para el programa de Telemadrid Juntos.

Y en su testimonio hay una anécdota que se rescata y que ha roto a su familia por completo.

Y esa tiene que ver con la pequeña Bruna, de tres años, que era la razón de vivir de su hijo Álex. Rosa relató una anécdota muy especial junto a la niña.

"Hoy me la han traído y no ha preguntado por su papá", destacando que eso era algo relevante, ya que había sido la primera vez en la que la pequeña no ha hecho referencia al cantante de forma directa.

Sin embargo, según el relato de Rosa, "al salir y ver una estrella, ha dicho:'ahí está papá', y se ha puesto a cantar".

Un gesto que tanto a ella como al resto de la familia, incluida la novia del cantante, Judit, les hace creer en la magia.