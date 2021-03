Pablo Iglesias, a Wyoming: "Me presento -a las elecciones- porque no lo haces tú, seguro que ganabas las primarias"

El intermedioentrevistó, en exclusiva, a Pablo Iglesias, protagonista de este lunes tras su decisión de dejar la vicepresidencia del Gobierno para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

El líder de Podemos visitó el programa de La Sexta para comentar su decisión con Wyoming y Sandra Sabatés, pero en el final de la entrevista, el presentador quiso cambiar de tema y le preguntó al político por la última serie de televisión que había visto.

"Ayer vimos el último capítulo de Nevenka –ficción de Netflix- y se la recomiendo a todo el mundo. Es una maravilla que nos sirve para entender lo que fue y lo que es el acoso y determinadas formas de violencia contra la mujer", afirmó Iglesias.

Tras hablar de la serie, Wyoming dio por concluida la entrevista, le agradeció la visita y le deseó suerte, pero el invitado sorprendió al madrileño y a los espectadores cuando afirmó que "yo me presento –a las elecciones- porque no lo haces tú".

"Esto no se sabe, pero le estuve intentando convencer y al final, como estás aquí untado de pasta no quieres ir a ganarle las elecciones a Ayuso... Nos habría ido de maravilla porque tú si me ganabas las primarias", comentó Iglesias.

Tras las risas del público, Wyoming admitió que "lo tengo todo menos vocación de servicio, Pablo, pero sí que tengo vocación de contratar servicio...", concluyó el presentador.