Pablo Motos, a Marianico El Corto: "Soy fan tuyo, tengo todas tus cintas de chistes"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de Miguel Ángel Tirado, conocido popularmente por su personaje de Marianico el Corto, que arrasó en los 90 con sus casetes de chistes, compitiendo directamente con Arévalo como el 'Rey del humor de las gasolineras'.

Nada más recibirle, Pablo Motos le confesó su admiración: "Soy muy seguidor tuyo, los de mi generación somos fans a tope y yo tenía todas tus cintas con chistes", a lo que el cómico le contestó irónicamente: "¿Eras tú? Me dijeron que había uno que las había comprado todas...".

"En la gasolinera había una competición en aquel momento entre las cintas de Arévalo y las tuyas. Tu personaje de Marianico El Corto se hizo muy famoso en programas como No te rías que es peor o ¿Qué apostamos?", explicó el valenciano.

El humorista visitó el programa de Antena 3 para presentar la serie que protagoniza en HBO, El último show, y que aborda, en clave de drama y comedia, el conflicto de un cómico que trata de huir del personaje que le dio fama.

"Tengo muchas ganas de trabajar y sigo haciendo bolos", afirmó Tirado tras hablar de la ficción que encabeza, pero el presentador señaló que "por el contrario, el personaje de la serie es un cómico que quiere cambiar, no es feliz, no le gustan sus chistes... ¿No tienes miedo de que se puedan confundir los personajes?"

El invitado le contestó negativamente y argumentó que "la serie está muy bien planteada con los dos personajes, Miguel Ángel y Marianico, están diferenciados, pero siempre he dicho que el primero es como el segundo, pero un poco más pulido".

Ambos recordaron su éxito en los años 90: "En el 91 llegué a hacer 265 galas, imagínate, algunos días hasta hacía tripletes. Fue una época muy bonita", señaló el invitado. Motos le preguntó: "¿Se pueden hacer ahora los chistes que hacías en los años 90?".

Tirado le contestó que "no creas. Yo siempre me meto conmigo cuando comienzo el espectáculo así, si alguien después se molesta, le puedo decir que primero se rio de mí. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en cómo planteas situaciones relacionadas con el sexo para que no parezca machismo".