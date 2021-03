Tu horóscopo diario: martes 16 de marzo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 16 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te merece la pena sufrir por algo que no ha sucedido. Si se trata de la pareja, debes alejar las sospechas infundadas y aceptarla tal y como es. Es el mejor camino para que todo fluya con más naturalidad. De lo contrario, tendrás que plantearte ciertos cambios mayores.

Tauro

Hoy recurres a un amigo o una amiga para desahogarte y es bueno que saques de dentro de ti todo eso que ahora te está haciendo alguna clase de mal o un daño que es completamente innecesario. Te sobra y cuanto antes te desprendas de ello, mejor.

Géminis

Ahorrarás bastante hoy, sobre todo desde el punto de vista de tus energías, si no entras en ninguna discusión que realmente no te aporte nada y que solo sirva para que los demás hablen sin ton ni son. Déjalos hablar sin intervenir, no te impliques.

Cáncer

Hoy te saldrás con la tuya en un asunto que parecía que se estaba poniendo en tu contra. Sin embargo, los caprichos del destino harán que todo cambie y salgas beneficiado o beneficiada de alguna manera. Espera acontecimientos positivos.

Leo

No te dejes llevar por la rabia o la frustración y sigue actuando como crees que es bueno para ti y para los que te rodean. Eso es lo más importante. Por la noche, busca algo ligero y divertido para entretenerte, te interesa despejar la mente y relajarte.

Virgo

Hoy aprenderás una lección importante y es que no debes de perder energía en nada que no te reporte algo emocionalmente positivo. Si te centras en el hoy, retomarás fuerzas para seguir con ánimo hacia adelante. No protestes por todo lo que veas.

Libra

Tus relaciones personales se alimentarán hoy de tu afecto y eso te será devuelto con creces muy pronto. Es una corriente de simpatía muy importante para ti en este momento. Tenlo muy claro. Un amigo te manda un wasap que te hará pensar.

Escorpio

Para ti, es mucho mejor que te olvides de todo lo que tenga que ver con inversiones o juegos de azar y que procures no gastar más de lo que sea necesario. No es momento de caprichos ni de tentar a la suerte. Ya tendrás tiempo si te apetece.

Sagitario

Puede que una reunión con amigos o una celebración que habías preparado con mucho esmero hace ya tiempo tenga que posponerse o celebrarse de una manera muy reducida. Tómatelo con paciencia y disfruta de lo que puedas hacer.

Capricornio

Estás pensando en cambiar algún aspecto del trabajo en el que no te hallas a gusto porque necesitas más actividad y te parece que no aprovechas todos tus conocimientos. Da tiempo al tiempo. Todo vendrá en el momento en que te convenga.

Acuario

Realizas hoy algo que te da mucha satisfacción y que te genera un plus de confianza en ti. Ese esfuerzo que has hecho y que te ha llevado a dar un paso en firme en algo importante para ti ha merecido la pena a pesar del esfuerzo. Sigue por ese camino.

Piscis

Abre tu mente a algún nuevo conocimiento o práctica que te puede traer beneficios cuerpo-mente como la meditación o el yoga. Si te pones a ello, comienza desde cero y con todo el ímpetu posible. Necesitarás fuerza de voluntad para ello.