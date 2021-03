La Rioja suspende temporalmente, al menos durante quince días, la vacunación con AstraZeneca

En el momento en el que se ha conocido la indicación desde el Ministerio de Sanidad, La Rioja ha paralizado cautelarmente el programa de tarde de vacunación tanto en Hospital San Pedro como en Fundación Hospital Calahorra.

"Se suspende de manera temporal en La Rioja la vacunación con AstraZeneca por precaución, a la espera de los resultados que arrojen las conclusiones del estudio de la Agencia Europea del Medicamento", ha declarado la consejera de Salud y portavoz del Gobierno, Sara Alba, presente en la reunión de la Interterritorial celebrada esta tarde. Así mismo, ha hecho un "llamamiento a la prudencia hasta conocer las conclusiones definitivas" si bien hasta el momento, no se han notificado desde La Rioja reacciones adversas graves. La consejera ha subrayado que el proceso de vacunación sigue en La Rioja con la administración de las dosis de Pfizer y Moderna.

CASI 7.500 DOSIS EN LA RIOJA

En nuestra Comunidad se han dispensado hasta el momento más de 7.500 dosis de la vacuna de AstraZeneca a personas entre 19 y 59 años. La mayor parte de ellas, 5.126 dosis han sido administradas entre el colectivo de trabajadores esenciales; 1.199 entre trabajadores sociosanitarios; 1.118 entre empleados de centros sanitarios; 129 entre personas que sufren alguna patología con riesgo para el COVID-19.

Además un total de 12 dosis entre en colectivo de otros profesionales del ámbito sanitario; y, finalmente, se han inyectado dos únicas dosis más a dos personas incluidas en los grupos de riesgo para COVID-19 por edad y dependientes no institucionalizados. La Rioja cuenta en stock en estos momentos con 521 viales de AstraZeneca, de los que se extraen entre 10 y 11 dosis por vial.

SÓLO EN CASO DE EFECTOS PROLONGADOS

En caso de haber sido vacunado con AstraZeneca y presentar efectos secundarios prolongados en el tiempo (dolor de cabeza muy intenso que no cede con analgésicos, sangrado no natural, etc.), se recomienda el contacto con su médico de referencia. Las primeras dosis de AstraZeneca administradas en La Rioja tienen agendada su segunda dosis a finales de abril. Desde Salud se informará puntualmente a todas las personas que han sido vacunadas cuál es el procedimiento a seguir.

Ante cualquier duda, se recomienda contactar con el teléfono COVID Responde 941 298 333 (opción 1) o bien con su médico de familia. Los ciudadanos citados para vacunarse con dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna deben respetar dicha cita. Ambas se están administrando con normalidad dado que la única vacuna que ha sido suspendida por prevención es la de AstraZeneca.

La Consejería de Salud y Portavocía, a través del SERIS, está actualizando ya a través de su web, servicios de mensajería y redes sociales toda la información de servicio disponible sobre la suspensión cautelar de la vacunación de AstraZeneca.