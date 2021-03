La DPT dedica 5 millones del remanente de 2020 a mejorar el firme de 17 carreteras de la red provincial

Una de estas actuaciones es la de la pista que comunica Torralba de los Sisones con la TE-V-4301 hacia Calamocha, que, este lunes, ha visitado el vicepresidente y diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, Alberto Izquierdo, acompañado por el diputado delegado de Caminos Rurales, José Sancho, y el alcalde de este municipio, Asterio Abad, además de otros representantes municipales y comarcales.

En la pista que conecta Torralba con Calamocha se prevé la ejecución del refuerzo del firme en 4 kilómetros de dicha pista en todo su ancho, mediante la realización de una capa de mezcla bituminosa en caliente. Con un presupuesto de 341.550,10 euros, de realizarán, a su vez, mejoras puntuales del drenaje de la misa.

"El Ayuntamiento tiene mucho interés en la mejora de esta vía porque hay mucho tráfico de camiones de pienso, de maquinaria y los vecinos lo utilizan para acudir a Calamocha diariamente" ha resaltado Izquierdo, quien ha recordado además que la Diputación está trabajando en el proyecto constructivo del primer tramo.

"NUNCA ES SUFICIENTE"

Esta vía se encuentra englobada dentro del contrato que la Diputación provincial de Teruel va a realizar para el refuerzo del firme de 17 vías, de las que 11 corresponden a carreteras provinciales y 6 a vías de comunicación entre diferentes municipios, cuya mejora ha sido largamente demandada.

Por su parte, el diputado delegado de Caminos Rurales, José Sancho, ha explicado que la DPT atiende, en la medida de la disponibilidad presupuestaria, las demandas de los municipios sobre comunicaciones, tanto en carreteras como en pistas que, por su uso, suponen la principal vía de comunicación con las pequeñas localidades y sus municipios grandes de referencia, como es el caso de esta vía de acceso desde Torralba de los Sisones hasta Calamocha.

"Nunca tendremos suficiente presupuesto para atender la extensa red provincial, porque además intentamos responder a las peticiones de ayuda de los ayuntamientos que son titulares de vías que no pueden atender, pero este equipo de gobierno está haciendo un importante esfuerzo inversor y de gestión" ha resaltado Izquierdo.

En esa línea, ha subrayado el alto nivel de ejecución del servicio provincial a pesar de todas las dificultades que ha provocado la pandemia o la borrasca Gloria. "Estamos demostrando que cuando disponemos de presupuesto tenemos una gran capacidad de gestión, gracias al esfuerzo de todo el servicio, y por eso aspiro a que en las próximas anualidades podamos contar con partidas para continuar este trabajo de mejora" ha subrayado.

RÉPLICA

El vicepresidente ha contestado también al PP que hace unos días solicitaba el arreglo de la carretera de Torralba a Caminreal del Campo: "Si el Partido Popular estaba preocupado llega tarde. Yo mismo les entregué un documento en el que se incluyen los proyectos que van a salir a licitación y entre ellos está esta carretera. Lo que hacen es una manifestación de algo que saben que se va a realizar. Es una forma de hacer política, yo la respeto, pero a mí no me va a encontrar ningúngrupo político discutiendo en los medios de comunicación porque no es lo que me gusta, me van a encontrar trabajando".

En ese sentido, ha recordado que desde el principio de la legislatura pide a los grupos provinciales que trasladen cuantas demandas consideren necesarias en materia de vías y obras para incorporarlas a ese plan de gestión, y que, precisamente, el PP "ha hecho manifestaciones en la prensa pero no le han remitido ninguna propuesta".

UN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

En conjunto este 2021 el Servicio de Vías y Obras va a gestionar un total de 16,6 millones de euros, entre las partidas procedentes de la inyección de fondos extraordinaria que supuso la suspensión de las reglas fiscales de 2020 y el presupuesto de este año, una cantidad histórica que la Diputación tiene como objetivo invertir de manera eficiente, atendiendo las necesidades más urgentes y planificando para el futuro.

Al detalle, además de los 5 millones de euros procedentes de remanentes del pasado año, el presupuesto del Servicio de Vías y Obras para este 2021 contempla otros 3,5 millones para actuaciones de conservación en carreteras y 1.970.000 para caminos rurales, ha informado la DPT en una nota de prensa.

A estas partidas se suma un millón de euros para el Plan de Asfaltados con el que los municipios mejoran el estado de sus calles y 700.000 euros para la elaboración de proyectos que permitan acometer obras nuevas.

"Algunos consideraban esta cantidad excesiva" ha dicho Izquierdo en referencia al PP, que así lo manifiesta durante la negociación de los presupuestos de la institución provincial. "Para construir una carretera tiene que haber un proyecto, y un plan de trabajo para saber qué carreteras reparar, tener proyectos y una organización para saber que cuando se termina una carretera empieza otra, y que haya un trabajo de coordinación previa con los ayuntamientos y no cuando se licita y ya nohay solución", ha añadido.

El presupuesto del servicio de este año se completa con partidas de varias anualidades del Fondo de Inversiones de Teruel de 2019 y 2020, entre otras aportaciones, que ascienden a 4,5 millones de euros para acometer obra nueva.