Grammy 2021: melenas con mensaje para mujeres ganadoras

Las grandes artistas controlan el impacto que causa su imagen. Por eso no dejan que ningún detalle contradiga el mensaje que quieren expresar, al mismo tiempo que muestran toda la fuerza de su personalidad. Todo se coordina, no solo para estar favorecidas, sino para mostrar todo lo que son. Los Grammy de este año nos volvieron a enseñar, en una gala con una fuerte presencia femenina, looks que celebran la creatividad como modo de encarar el futuro.

Dua Lipa, la belleza siempre es emergente

Dua Lipa, una de las estrellas que marcan las tendencias, sorprendió con un maravilloso vestido firmado por Atelier Versace en cristales que simulaba una mariposa, todo un símbolo de metamorfosis. "La fuerte y magnética melena negra de la artista contrastaba con la delicadeza de su vestido, una pieza semitransparente cubierta de cristales en tonos pasteles que reproducía una mariposa, el poder de la transformación. Su melena ultralisa y brillante, se suma a las tendencias y combinaba a la perfección con la delicadeza del vestido, le daba aún más ímpetu a su imagen siempre muy influyente, indica Raquel Saiz, de Salón Blue.

Dua Lipa en los premios Grammy del 2021. GTRES

Taylor Swift, el fulgor de la primavera

Taylor Swift fue otra de las galardonadas de récord, la primera mujer en recibir tres veces el galardón al mejor disco. Para la ocasión lució un precioso vestido con motivos florales. "Siempre fiel a su estilo, su vestido de Óscar de la Renta tenía una clara inspiración primaveral con flores sobre una gasa transparente. El vestido en corto y de manga muy larga que se abría como un ramo, lo acompañaba con un romántico, aunque original recogido, que dejaba algunos mechones fuera, pero que rompía con el flequillo. Una clara alusión al renacer artístico y personal que surge tras las dificultades", afirma Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Taylor Swift en los Grammy 2021. GTRES

Billie Eilish, una nueva feminidad

La joven artista fue otra de las protagonistas de la gala al ser galardonada como Mejor Grabación del Año y confió en Gucci para su siempre original puesta de largo. "Los detalles son siempre importantes y Billie Eilish no dejó ninguno al azar. Confió en Gucci para su camisa y pantalón de jacquard floral personalizados con lentejuelas bordadas, sombrero de pescador, mitones con los mismos motivos y manicura a juego. En el pelo lució su ya icónica melena negra con raíces verdes. Un nuevo modo de entender la imagen y el cuerpo femenino, lejos de la sobreexposición de la piel al que nos tienen acostumbradas muchas artistas", explica Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.

Billie Eilish en la alfombra roja de los Grammy 2021. GTRES

Beyoncé, melena leonina y pantera en cuero

Si hay una mujer que reivindica su empoderamiento a través de la imagen esa es Beyoncé, la artista femenina con más Grammys se vistió como lo que es, una fiera sobre el escenario. "Las grandes artistas controlan cada uno de los mensajes que emiten a través de su imagen. Beyoncé se vistió como una ganadora, con una melena leonina con la raya en medio y unas sensuales ondas rotas que le daban aún más potencia. Se vistió con un vestido corto de cuero con escote en forma de corazón que se remataba con unos guantes con uñas doradas. Toda una declaración de que la nueva feminidad no hay quién la domestique a cargo de Schiaparelli", asegura M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera.