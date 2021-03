Cuatro medidas innecesarias contra el coronavirus, según la OMS

Desde que comenzó la pandemia ocasionada por el coronavirus, son muchas las medidas de protección que se han impuesto entre los ciudadanos con el objetivo de evitar los contagios.

Entre las más importantes está el uso de mascarilla, que es obligatoria actualmente en todos espacios públicos, así como guardar distancia entre personas o lavarse las manos con frecuencia. Sin embargo, hay otras medidas que se han ido modificando o eliminando por ser innecesarias.

Así lo explica María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, en una entrevista para La Nueva España, donde ha indicado cuatro las medidas ineficaces e innecesarias contra la Covid-19:

La toma de temperatura Limpieza de los zapatos o las superficies. Los guantes La mascarilla en personas que están haciendo deporte.

Concretamente, las palabras de la experta de la OMS han sido: "No hemos visto mucha utilidad a la toma de temperatura, ni a la limpieza de los zapatos o las superficies. La higiene no está de más, pero los guantes son innecesarios, y me duele ver a la gente haciendo jogging con mascarilla, por sus pobres pulmones".

Lo cierto, es que aunque al principio se recomendó llevar guantes, la propia OMS ya explica que es mucho más eficaz lavarse las manos que llevar los guantes de goma puestos: "Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección ‎frente al contagio de la Covid-19 que usar guantes de goma", explican.

"El hecho ‎de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno se toca la cara ‎mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y puede ‎causar la infección" añaden.

Del mismo modo, la limpieza es fundamental y nunca está de más, aunque no se ha comprobado que limpiar las superficies constantemente o desinfectar los zapatos al llegar a casa vaya a evitar la infección, que es más probable que llegue por otros medios.

En cuanto a la mascarilla al hacer deporte, aunque estudios demuestran que no pasa nada por llevarla, es cierto que puede costar más realizar actividad física de alta intensidad con ella puesta.