Detinguts dos homes després d'usurpar una vivenda en reformes i agredir el seu propietari a València

Els fets han ocorregut sobre les 12.30 hores del migdia en una vivenda del districte valencià d'Exposició. La sala del 091 va rebre una telefonada d'un home que manifestava que, moments abans, mentre es trobava en l'interior de la seua vivenda de la qual és el propietari, en estat de reformes, dos homes desconeguts s'havien entrant en aprofitar que la porta es trobava oberta, ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Una vegada en el lloc, els agents van localitzar l'home, amo de la vivenda, i van esbrinar que aquest es trobava en l'interior del pis amb el seu fill, amb la porta oberta, moment en el qual dos homes van entrar i van tancar la porta després del seu pas, impedint-los abandonar el domicili en contra de la seua voluntat.

A continuació, van tirar per força el propietari i el seu fill del domicili. A més, un d'ells va propinar una punyada en l'estómac al pare per a arrabassar-li 300 euros que portava en la seua cartera.

Una vegada en el portal, el fill, a causa de l'estat d'ansietat que li havia provocat el succeït, va abandonar el lloc, mentre que el pare va alertar la Policia Nacional de l'ocorregut. Durant el temps que el propietari de la vivenda va estar en el portal va poder veure com un dels sospitosos es marxava del lloc i tornava poc després amb unes borses amb menjar i beguda.

Els policies van esbrinar que, efectivament, el pis era propietat d'aquest home i que, mentre estava reformant-se, ningú havia viscut en ell, per la qual cosa, després de localitzar un manyà i obrir la porta, van entrar i van sorprendre en el seu interior els dos homes.

Després de comprovar que en el domicili no hi havia cap indici que hagueren residit els sospitosos, han sigut detinguts com a presumptes autors dels delictes de detenció il·legal, robatori amb violència i usurpació de bé immoble. Els arrestats, amb antecedents policials i un d'ells en situació irregular a Espanya, ja han passat a disposició judicial.