Dos de las películas proyectadas en 'Actual 21', 'Druk' y 'El Agente Topo', nominadas a los Oscar

En concreto, la danesa 'Druk' (Otra Ronda), está nominada a la 'Mejor Película Internacional' - junto a 'Better Days' (Hong Kong), Collective (Rumanía); The Man Who Sold His Skin (Túnez); Quo vadis, Aida (Bosnia)-.

La cinta también aspira al premio al 'Mejor Director', donde su realizador Thomas Vinterberg, intentará hacerse con la estatuílla frente a David Fincher, Lee Isaac Chung, Chloé Zhao y Emerald Fennell.

Por su parte, la chilena 'El Agente Topo', de Maite Alberdi, competirá en la categoría de 'Mejor Documental', junto a 'Collective', 'Crip Camp', 'My octopus teacher' y 'Time'.

Precisamente, el largometraje chileno, que obtuvo el Premio del Público en el último Festival de San Sebastián, fue la encargada de abrir la programación cinematográfica de 'Actual', el 2 de enero, en el teatro Bretón de los Herreros.

Por su parte, la multipremiada 'Druk' - entre ellos cuatro en los galardones del cine europeo, y el premio a la 'Mejor Película Extranjera' en los 'César' y por parte de la Asociación de Críticos de Chicago - se proyectó en el teatro logroñés, el pasado 4 de enero.