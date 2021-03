Este domingo, Emma García recordó los momentos que marcaron A tu lado, programa sobre el que conversó con los tertulianos Kiko Matamoros, Marisa Martín Blázquez y Diego Arrabal en Viva la vida. Durante el tiempo en el que se emitió este formato en Telecinco, entre 2002 y 2007, el público vivió momentos buenos, pero también difíciles, como la noticia de la muerte de Carmen Ordoñez.

Los colaboradores de televisión coincidieron en que la repentina muerte de la socialité, el 23 de julio de 2004 a los 49 años, les dejó un sabor de boca amargo. De hecho, Emma García tenía pendiente una conversación con su antigua compañera, tal y como les reveló a sus compañeros de Viva la vida.

"Faltaba una hora para empezar el programa, la estábamos esperando", avanzó la presentadora. Y añadió: "Un día por los pasillos me dijo ‘Emma tenemos que hablar’. A mi me dio la sensación que creía que yo no estaba a gusto con ella. Creo que era inseguridad porque todo lo contrario... Me dijo ‘mañana lo hablamos’ y, lamentablemente, no pudo ser".

Tras sus palabras, Marisa Martín respondió que estaba en lo cierto: "Un día me dijo ‘yo no le caigo bien a la vasca’ y yo le contesté como ella siempre decía 'divinamente'".

Con pena, la conductora del espacio de Mediaset continuó sincerándose: "Recuerdo muy buen ambiente pero no lo recuerdo con melancolía porque el pasado es pasado y el presente siempre es mejor. Se fue una buena compañera. Siempre he dicho que tenía un brillo muy especial. Se hacía querer".

Carmen Ordóñez falleció en la bañera de su domicilio madrileño. Su asistenta la encontró sin vida a mediodía, en posición de cúbito supino. La causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Hubo un golpe a consecuencia del desvanecimiento. La autopsia, según sus allegados, reflejaba que no hubo consumo de estupefacientes, pero sus hijos prefirieron conservar el documento y no hacerlo público.