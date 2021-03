Cómo se escribe hechizo o echizo

Una de las dudas ortográficas más comunes suele estar relacionada con las palabras denominadas homófonas en las que está implicada la letra 'h'.Como destaca la Fundeu, estas palabras son aquellas "que suenan igual, pero tiene distinto significado y pueden tener distinta grafía".

Es el caso de hechizo o echizo. Se pronuncian igual, pero ¿cuál es la forma correcta de escribir esta palabra y no cometer un error ortográfico? Hechizo se escribe siempre con 'h', ya que la otra palabra no existe y no está recogida en el diccionario de la Real Academia Española (RAE).

¿Cuál es su significado?

La palabra hechizo proviene del latín facticius y tiene varias acepciones:

​Artificioso o fingido (adjetivo).

Postizo, no natural (adjetivo).

Que se ha hecho o se hace según ley y arte (adjetivo).

Contrahecho, falseado o imitado (adjetivo en desuso).

Bien adaptado o apropiado (adjetivo en desuso).

Práctica utilizada por los hechiceros para intentar el logro de sus fines (nombre).

Cosa u objeto que se emplea en los hechizos (nombre).

Persona o cosa que embelesa o cautiva (nombre).

Por otro lado, el verbo hechizar hace referencia a "seducir o cautivar" a alguien, así como a "ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas mágicas".