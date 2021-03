Erika Espinosa participa este miércoles en los 'Encuentros en el punto' del CAC Málaga

Los artistas serán los encargados de guiar al espectador por sus talleres dando a conocer su proceso de creación, sus preocupaciones y sus inspiraciones a través de un directo en el canal de Instagram del centro a las 18.00 horas.

El próximo miércoles 17 de marzo a las 18.00 horas, tendrá lugar el encuentro con la artista Erika Espinosa (@erikaespinosam) a través de un directo de Instagram (@cacmalaga) donde podrás conocer y resolver todas las curiosidades y cuestiones sobre su trabajo artístico. En este encuentro, podremos disfrutar de manera conjunta del arte contemporáneo, aprender y compartir opiniones.

Así, se abordará la última exposición de Erika Espinosa 'Una historia japonesa' que se encuentra expuesta en el Espacio Laraña de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla donde trata las preocupaciones como la temporalidad y los límites de lo visible.

La fascinación por la arquitectura, por la naturaleza, así como por diversos elementos figurativos y decorativos, se convierten en el punto de inspiración de estas obras que no solo nos sumergen en una cultura completamente diferente a la nuestra, si no que nos adentran en un universo particular en el que prácticamente no hay interlocutores.