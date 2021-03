La plantació massiva de quasi 1.300 arbres a València començarà a partir de novembre

La plantació de 1.294 arbres en 13 districtes de la ciutat de València començarà previsiblement a partir del mes de novembre, coincidint amb l'arribada del fred, que és l'època indicada per a això, i s'estendrà fins a març de l'any 2022. Com va avançar fa un mes 20minutos, el projecte 'Una València més verda II', sorgit dels pressupostos participatius Decidim VLC 2019/2020, suposarà una inversió d'un milió d'euros i complementarà la primera edició, que va culminar al gener de 2020 amb la reposició de 3.258 arbres amb una inversió de dos milions d'euros.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha detallat aquest dilluns tant els terminis com l'extensió geogràfica d'aquesta iniciativa, que se centrarà en aquells districtes i barris que es van quedar fora de la primera fase. El projecte, ja redactat, s'ha d'aprovar en la Junta de Govern Local per a posteriorment eixir a licitació i ser adjudicat.

La idea que persegueix és acabar amb els escocells buits que encara poblen nombrosos carrers i places de València i que actualment ronden els 3.000. La falta d'arbres es deu a diversos motius, però la principal sol ser la mort de l'exemplar o la seua retirada per risc de caiguda o fractura.

En aquest sentit, la demanda d'arbratge és una reivindicació veïnal constant que ha quedat palesa en dues edicions de Decidim VLC. Entre els dos projectes aprovats sumen 3 milions d'euros d'inversió i més de 4.500 arbres.

Districtes

Dels 13 districtes als quals beneficiarà la plantació massiva, huit es troben en la zona nord i cinc en la sud (prenent com a eix divisor el Jardí del Túria). En el lot nord, on es plantaran 646 arbres, s'inclouen els districtes de Campanar, Poblats Marítims, Camins al Grau, Algirós, Benimaclet, Rascanya, Benicalap i Pobles del Nord, mentre que en la zona sud, amb 648 exemplars arboris, s'inclouran els districtes de Patraix, Jesús, Quatre Carreres i Pobles del Sud. Es prioritzaran aquells barris amb més falta d'arbres, entre els quals destaca el poble de Cases de Bàrcena, que no té ni un sol exemplar en la seua demarcació.

Quant a les actuacions de la plantació, en 437 escocells s'ampliarà la seua superfície (passaran de 1x1 metres a 2x1), 804 seguiran sense ampliar, 53 escocells seran nous i s'anul·laran 166 per la seua proximitat a les façanes o per la seua ubicació desaconsellada per a l'arbratge. A més, s'ampliarà la xarxa de reg en 218. En total, es plantaran els 1.294 arbres indicats.

Espècies

La plantació inclourà noves espècies adaptades a l'exposició solar i es prioritzarà la d'aquelles autòctones relacionades amb el bosc mediterrani. No obstant això, també hi haurà jardineria ornamental, però adaptada al clima mediterrani, ha especificat Campillo. En aquest sentit, les noves espècies donaran un toc de color a la primavera amb la seua floració, s'evitarà la presència de fruits que embruten els carrers i també hi haurà palmeres.

Beneficis mediambientals

La plantació d'arbres té efectes beneficiosos per a la qualitat ambiental de la vida urbana. La seua presència ajuda a combatre l'efecte de calor que produeix el paviment, proporciona ombra durant els dies calorosos (que a València són molts), absorbeixen CO₂, la qual cosa ajuda a lluitar contra la contaminació i, a més, són un refugi per a la fauna urbana. "Quants més arbres, més qualitat de vida", ha afirmat Campillo. La implementació del pla suposarà una reducció dels nivells de CO₂ a la ciutat de 37.526 quilos a l'any.

Vegetació en els escocells

La nova plantació seguirà el model dels últims anys que afavoreix el creixement de vegetació i flora en els escocells. En el moment de la plantació, es deixa caure una mescla de llavors silvestres per a afavorir la biodiversitat i el colorit en arribar la primavera. De fet, l'arbratge de les voreres ha patit una transformació quant a la seua gestió mediambiental amb l'abandó de l'ús d'herbicides. L'Ajuntament justifica aquesta mesura per raons de salut pública i de preservació del medi ambient, "al no generar emissions nocives a l'atmosfera i evitar filtracions tòxiques al sòl".