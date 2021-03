Puig celebra que València aculla el Congrés del PSOE perquè "hi ha vida fora de Madrid"

"Fora de Madrid està bé perquè fora de Madrid també hi ha vida", ha resumit en roda de premsa després de l'anunci del secretari d'Organització del PSOE i ministre de Transports, el valencià José Luis Ábalos.

Com a militant, Puig ha afirmat que personalment li va suposar una "alegria" assabentar-se quan Pedro Sánchez li va comunicar fa unes setmanes aquesta decisió "molt positiva per a la Comunitat Valenciana i per als socialistes valencians".

A nivell institucional també veu "magnífic" que la Comunitat Valenciana aculla un esdeveniment nacional d'aquestes característiques, siga del partit que siga: "Serà molt interessant que ciutadans de tota Espanya estiguen amb nosaltres en una terra oberta, hospitalària i amb bons servicis i instal·lacions".

Per tot açò, Puig ha agraït "profundament" que el partit més votat del país trie València per al seu conclave, la qual cosa creu que demostra l'"estabilitat, complicitat i generositat" del govern del Botànic que comparteix amb Compromís i Unides Podem.