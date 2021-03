Zaragoza.- Puerto Venecia mantiene más de 1.300 empleos tras un año de pandemia

A los más de 3.000 empleos directos, se suma además una importante cantidad de empleos indirectos, ya que Puerto Venecia cuenta con una importante cartera de proveedores aragoneses continuos en muchos ámbitos, lo que lo sitúa como un importante generador de empleo de la comunidad.

Este centro comercial y de ocio se ha mostrado como un fiel reflejo de la situación del sector en la comunidad, teniendo en cuenta que es el escaparate comercial más grande de Aragón con franquicias y marcas nacionales e internacionales, pero también un importante tejido territorial, con más de 60 empresarios locales formando parte de los operadores del centro.

Para recordar todo esta labor y situación un año después de que se decretara el estado de alarma en España, Puerto Venecia ha lanzado un vídeo que resume esta temporada y que comienza con una frase muy significativa de su gerente, Yolanda Gimeno: "Creo que nadie nos podíamos imaginar lo que aquel fin de semana del 14 de marzo de 2020 nos iba a cambiar la vida".

En cuanto a las cifras registradas en estos doce meses, es evidente que el efecto de la pandemia ha hecho mella, al igual que en todo el sector. Así, Puerto Venecia ha perdido durante el último año 4,4 millones de visitantes, un 24 por ciento menos que en años anteriores, y sus ventas han caído alrededor del 20 por ciento.

Estos datos son positivos, pese a la pérdida, ya que se sitúan por debajo de la media nacional de los centros comerciales. Según la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) la caída de las ventas respecto a 2019 ha sido del 29 por ciento y el descenso en la afluencia se ha elevado al 34 por ciento.

En el caso de Puerto Venecia, el impacto ha sido menor debido en gran medida a la buena respuesta de clientes tras la reapertura en mayo. Y es que, "durante este proceso, tanto el 'shopping resort' como todos sus establecimientos hemos realizado un enorme esfuerzo e inversión, tanto económica como en recursos humanos, para garantizar una visita segura al centro", ha destacado su gerente Yolanda Gimeno.

Tanto es así que en 2020 el centro ha destinado en torno a 80.000 euros adicionales para la implementación de todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, como dato, se han utilizado 3.000 litros de gel hidroalcohólico.

REAPERTURA

Este momento de reapertura, tras mas de dos meses parcialmente cerrados, ha sido importante para muchas personas. "Casi como si volviésemos a inaugurar el centro de nuevo, como en 2012, pero con el reto añadido de acoger de vuelta a los empleados que debían encontrar un entorno seguro de trabajo", ha dicho Gimeno.

La gerente ha resaltado como otro momento significativo del año el día que acudieron los bomberos y policías a aplaudir a los trabajadores del supermercado: "Un gesto muy importante para estos empleados al pie del cañón, pero también para nosotros como gestores porque nuestros esfuerzos tenían sentido".

ACCIONES PARA PALIAR PANDEMIA

Para paliar el impacto de la pandemia, Puerto Venecia ha llevado a cabo una serie de acciones, entre ellas la entrega a lo largo de 2020 de ayudas directas a sus inquilinos como medida de apoyo de las que se han beneficiado más de 150 locales con un total de 5,5 millones de euros, proceso que no ha finalizado, ya que el centro sigue día a día en apoyando a sus operadores.

Además de reducciones en rentas y gastos comunes, se han destinado 140.000 euros en campañas promocionales, a través de cheques regalo para el consumidor y otros incentivos, ya que "para el centro es primordial apoyar a sus comercios y evitar así, en la medida de lo posible, el cierre de establecimientos".

De forma adicional, se han puesto en marcha más de 30 acciones solidarias que han supuesto más de 90.000 euros destinados a diversos proyectos locales, con el objetivo de contribuir a paliar el efecto también en los zaragozanos más vulnerables, con especial énfasis en la infancia.

AÑO ESPERANZADOR

Con la premisa de seguir trabajando día a día con la mejor actitud, se afronta el 2021 en Puerto Venecia. "Este 2021 se plantea complicado, la incertidumbre y las restricciones han dejado huella en toda la actividad comercial, que lleva sufriendo una situación muy complicada desde hace un año".

Sin embargo, no todo han sido malas noticias en este sentido: también han llegado cinco nuevos operadores desde mayo -Apart, Casa Carmen, Citees, Lamford y Prenatal- y se espera que el primer semestre de 2021 se produzcan hasta once nuevas aperturas en el centro, y de este modo evitar la destrucción de empleos y continuar siendo el referente regional y también nacional del sector, como ha sido desde su apertura.