Cvirus.- L'IVAJ crida a l'oci responsable" després de l'autorització per a les activitats d'oci educatiu

Així, a partir d'aquest dilluns entra en vigor la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de l'11 de març, en la qual s'actualitzen les mesures Covid-19 i que estaran vigents fins al 12 d'abril, ha indicat l'IVAJ en un comunicat.

"Entrem en una nova etapa en la qual es poden realitzar les activitats d'oci educatiu i d'escoles d'animació juvenil, organitzades tant per les administracions com per les entitats o associacions juvenils d'educació no formal", ha assenyalat Martí, al mateix temps que ha subratllat que "s'ha de fer amb totes les mesures i amb l'espenta que caracteritza aquestes entitats".