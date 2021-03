El PSOE pide censar las cerca de 700 viviendas de Zamoray-Pignatelli antes de iniciar el Plan especial

El concejal del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, ha contado que el censo tiene que recoger tanto el aspecto estructural como de conservación de las viviendas, además de la titularidad de esas viviendas porque algunas son de propietarios fallecidos hace más de diez años y no se ha concretado la aceptación de herencia, lo que dificulta cualquier planteamiento.

Para hacer el censo ha propuesto acudir al Registro de la Propiedad para saber si pertenecen a un fondo de inversión, la Sareb, a personas físicas identificables o fallecidas. También ha reclamado un plan especial de inspección para analizar la situación de las viviendas.

"Llevamos casi dos años y si no ha hecho este trabajo hay que preguntárselo al Gobierno", ha criticado Royo. "Ya vamos tarde y exigimos al Gobierno que se ponga las pilas y deje de empecinarse porque no tiene apoyos suficientes", ha observado.

Esta propuesta se recoge en una moción que el PSOE defenderá en el pleno de este mes de marzo y en la que también se exige al Gobierno PP-Ciudadanos que se negocie este Plan especial y "asuma" que no tiene la mayoría, hay que cambiarlo y sentarse con los grupos para llegar a acuerdos para lo que es preciso que renuncie a las obra de la plaza San Lamberto.

El concejal socialista ha subrayado: "No somos VOX y no aceptaremos tomaduras de pelo". Ha apostillado que si el Gobierno se ratifica en el proyecto de reforma de San Lamberto como extensión del proyecto de la plaza Salamero el PSOE no lo apoyará.

"NO SOMOS VOX"

En rueda de prensa, ha exigido una negociación para llevar a cabo el Plan especial del entorno de las calles Zamoray-Pignatelli, que permita una actuación decidida en la zona que presenta la "mayor degradación urbanística y social de Zaragoza".

Ha explicado que en lugar de hacer un Plan especial es partidario de una Plan de reforma y mejora porque la diferencia estriba en la "profundidad de las actuaciones y el estudio de detalle para llevarlas a cabo".

Horacio Royo ha incidido en que este proyecto requiere consenso para que las actuaciones se desarrollen más allá de esta corporación. "Desde diciembre el Gobierno no ha abierto la boca, no nos ha llamado y no ha valorado ni contestado a las propuestas alternativas del PSOE".

El motivo de este silencio "gélido" tiene que ver, a su parecer, "con un problema de aritmética" porque solo tiene el apoyo de 14 de los 31 concejales, ya que "su socio de VOX se ha manifestado en contra de muchos aspectos".

"Esta situación de las últimas semanas nos hace estar más preocupados porque el Gobierno ha anunciado que hará la supermanzana de la plaza San Francisco con el campus y tememos que también se haga lo mismo con la plaza Salamero". FONDOS UE

Por otro lado, ha anunciado que en la próxima comisión de Urbanismo solicitará la comparecencia del consejero municipales de Urbanismo, Víctor Serrano; e Infraestructuras, Patricia Cavero, y del director general de Fondos Europeos, Julián Illana, para que expliquen los proyectos que aspiran a captar financiación de los fondos europeos.

Horacio Royo ha considerado que los fondos europeos son una oportunidad "histórica" para todos, que permitirán transformar la realidad económica y urbana. "Es un desafío y el Gobierno tendría que tener ambición, diálogo e ideas".

Ha calificado de "exigua" la información que se tiene de ambas áreas porque los proyectos se conocen una vez presentados y son inversiones que habría que realizar igual, como en la depuración, ha puesto de ejemplo.

"En lugar de hacer proyectos que transformen la movilidad se pide para hacer carriles bus y tememos que sea un intento del alcalde antisistema de buscar la confrontación con otras administraciones".