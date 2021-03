Cvirus.- Puig espera que els professors no tinguen reticències amb AstraZeneca: "No es qüestiona cap vacuna"

"Totes les vacunes que tenim disposició compten amb la seguretat suficient per a ser aplicades, si no, no es faria", ha recalcat als periodistes sobre el lot d'aquesta vacuna que alguns països han apartat per a investigar casos de trombosi.

La Conselleria de Sanitat va anunciar el divendres que havia deixat d'administrar momentàniament aquest lot, del qual porta punxades unes 7.700 dosis sense "cap reacció adversa", com va assegurar aquest diumenge la consellera, Ana Barceló.

Puig ha defès que el pla de vacunació segueix els criteris de l'Agència Europea del Medicament i que encara que "pot haver-hi algun tipus de reacció, entra dins de la normalitat". Ha destacat que el procés avança sense incidències i ha confiat que seguisca així perquè la "vacunació massiva" siga possible "a partir d'abril".

"Sempre sorgeixen incerteses, però podem garantir que totes les vacunes a la disposició de la població compleixen tota la normativa. Com diu l'OMS, tenen moltíssim més aportació que risc", ha aprofundit.

Per tant, el president valencià ha assegurat que els professors disposaran de la "suficient informació" sobre la vacunació perquè es puga desenvolupar amb la "màxima normalitat".

També ha ressaltat l'arribada de l'última remesa de quasi 55.000 dosis de Pfizer a la Comunitat i Múrcia, gràcies al compliment de la farmacèutica amb els seus compromisos amb la UE. Aquestes vacunes es destinaran a la segona dosi de grups prioritaris, com els majors de 80 anys que falten i els treballadors prioritaris.