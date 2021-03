Un jutjat investiga si el cap de l'Oficina d'Estrangeria de Castelló va rebre diners a canvi de realitzar tràmits

La investigació tracta d'aclarir, entre altres coses, si el funcionari va rebre diners en efectiu i diferents regals per part dels altres investigats a canvi de realitzar o agilitzar tràmits per a l'expedició de permisos i altres documents en matèria d'Estrangeria, així com si va accedir de forma indeguda a bases de dades policials.

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Castelló dirigeix aquesta investigació, en la qual figuren com a investigats el propi funcionari i altres 16 persones.

La causa, de la qual ja s'ha alçat el secret sumarial, està oberta, sense perjuí d'ulterior qualificació, per presumptes delictes de suborn, falsedat documental, descobriment i revelació de secrets i infidelitat en la custòdia de documents.

El titular del Jutjat va rebre divendres passat tres detinguts: el cap de l'Oficina d'Estrangeria i dos dones, els quals van quedar en llibertat provisional. El magistrat va imposar al funcionari l'obligació de comparéixer una vegada al mes en el jutjat com a mesura cautelar.

Els altres investigats no han passat a disposició judicial i es troben en situació de llibertat, pendents de prestar declaració davant el jutge quan siguen requerits per a açò.