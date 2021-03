Monago reprocha a Vara su "soberbia" en la gestión de la pandemia y ve "un milagro" que siga Vergeles en su cargo

"Yo creo que se ha actuado tarde y mal y de ahí los resultados", ha espetado Monago, quien ha afirmado que frente a la Covid "no ha habido ningún milagro extremeño" sino que "en Extremadura el pico de la ola ha sido como la ola de Nazaré, la más grande del mundo, con 1.500 de índice de incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes", algo que "se ha cobrado muchas personas infectadas y muchas vidas humanas en relación a la población" que tiene la comunidad.

Así, ha rechazado que en la gestión de la Covid en la región se haya producido algún "milagro". "No somos ningún milagro, lo que es un milagro es que todavía sigue el Gobierno extremeño funcionando con el mismo consejero y con los mismos responsables políticos, ese es el milagro, pero no podemos hablar de un milagro en la gestión de la pandemia", ha dicho en rueda de prensa telemática este lunes en Mérida como valoración del aniversario de la declaración del primer estado de alarma en el país por la Covid-19.

Además, ha considerado que la Junta ha gestionado la pandemia de la Covid-19 "sin humildad, sin escuchar a nadie", con una comisión parlamentaria sobre el coronavirus "a puerta cerrada" y que cuando se aprobó que fuese a puerta abierta y retransmitida "ya no se convoca". "Hay un desprecio absoluto hacia el Parlamento, hacia las fuerzas políticas, hay una soberbia de la mayoría absoluta que se le ha atragantado al señor Fernández Vara, que decía que iba a gobernar como si no la tuviera".

En esta línea, Monago ha entendido que Vara "ha gobernado como no debe gobernar una persona en un momento de tanta dificultad como la actual", y sin dejarse "ayudar".

"No se dejan ayudar y así las cosas", ha espetado Monago, quien ha invitado a preguntar a los hosteleros, al comercio o a la calle Menacho de Badajoz y a "tantos y tantos sitios de norte a sur, de este a oeste" de la comunidad "si se quiere saber cómo están las cosas" como consecuencia de la pandemia de la Covid y de la gestión que ha practicado la Junta.

MEDIDAS MAL DISEÑADAS

"Sólo hay que preguntar a la pequeña y mediana empresa en Extremadura, que es mayoría, cómo está para saber cuál es la conclusión: ha habido muchas personas que han fallecido pero también hay muchas empresas y muchas ilusiones que han fallecido en Extremadura y no han encontrado una respuesta en el Gobierno regional porque ha actuado siempre tarde y porque además las medidas que ponen encima de la mesa en muchas ocasiones no han alcanzado el éxito esperado", ha dicho.

Así, ha advertido de que a "muchas" líneas de ayudas de la Junta se han acogido "muy poca gente porcentualmente", lo que a su juicio "quiere decir que no estaban bien diseñadas"; y ha incidido en que otras líneas de ayudas que se pretenden articular ahora "desde luego no son más que una pequeña tirita, una medida irrisoria", en alusión a los 7.000 millones de euros anunciados por el Gobierno central.

"Esas medidas que quieren poner vienen llegando tarde y mal", ha señalado el 'popular', quien ha recordado que él ha venido reiterando "una y mil veces" las medidas "sin base científica" que ha venido aplicando la Junta durante la pandemia en el orden sanitario, y que "por los resultados que han obtenido".

"Hemos tenido la incidencia acumulada en la tercera ola más alta de todo el mundo y hemos tenido una mortalidad en relación a los infectados por Covid de los más altos también de todo el mundo. Hemos tenido colapsado no solamente las urgencias sino la actividad esencial de la sanidad. Hemos tenido cerrados los centros de salud. Hemos tenido que prorrogar y ampliar las listas de espera hacia el infinito de las especialidades médicas", ha señalado Monago, quien ha considerado que "no se puede herir más lo que es la actividad esencial en materia sanitaria y como consecuencia de ello la actividad económica".

También ha criticado que la Junta "no ha blindado" las residencias de mayores "a pesar de todas las lecciones que ha mostrado el Covid"; así como que a su juicio el Ejecutivo regional también está tratando a los ciudadanos como cree que "no se merecen", con una "restricción clara de libertades en s movimientos sin ninguna base científica".

VACUNAS

Por otra parte, preguntado por los medios sobre posibles dudas relativas a efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid, ha rehusado generar algún tipo de "intranquilidad" a los ciudadanos cuando "las vacunas que estén autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento son vacunas aptas y por lo tanto son vacunas que están testadas y que científicamente tienen una validez".

Así, ha reconocido que si a él le ofrecieran ponerse la vacuna de AstraZeneca contra la Covid por pertenecer a alguno de los grupos que están siendo vacunados, algo que no ocurre en realidad, él se la administraría, ya que si las autoridades científicas siguen dando "luz verde" a dicho fármaco entonces hay que seguir defendiéndolo, ha dicho.

"Habiendo autoridades científicas no tengo nada que decir al respecto. Por lo tanto, si siguen con luz verde, pues luz verde, no podemos decir otra cosa, al contrario... Y yo si se me ofreciera, que no es el caso, ponérmela me la pondría... Si fuera de los grupos de riesgo, de los grupos selectivos que hay ahora y me dijeran... yo con el aval de la Agencia Europea del Medicamento no tendría ningún problema ni ninguna duda", ha recalcado.

Así, y tras ironizar no obstante con que "nos ha tranquilizado mucho la ministra (de Sanidad) porque cuando se hablaba del lote (de AstraZeneca en duda en algunos países) dijo 'aquí ya se ha puesto el lote y por lo tanto ya no...'", Monago de cualquier manera ha rechazado poner "en duda" cualquier cuestión científica relacionada con las vacunas, al contrario de lo que hizo el socialista Fernández Vara, ha dicho. "Yo quiero y creo en la Agencia Europea del Medicamento, yo no soy como Vara que ponía en duda la efectividad de la vacuna", ha espetado.

"Acuérdense de la que se lió en Extremadura, que fue noticia nacional, cuando Vara dijo que no ponía las vacunas a los mayores porque querían ver primero cómo estaba reaccionando la gente a la vacuna, vacuna que había puesto encima de la mesa la comunidad científica, que estaba avalada por la Agencia Europea del Medicamento y que estaba avalada también por la Organización Mundial de la Salud", ha añadido.